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全台僅剩2間！ 「必勝客歡樂吧」南港店剛走過10年 最後營業日9／29

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團臉書社團
圖／翻攝內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團臉書社團

可惜了！ 又一家回憶要消失了，「必勝客歡樂吧」在全台擁有3間門市，其中「南港餐廳店」宣布將於9/30正式歇業，倒數計時最後營業日為9／29，屆時全台僅剩2家分店。消息一出，讓網友們直呼不捨留言「最平價的吃到飽也沒了」！

必勝客歡樂吧南港餐廳店家於26日在臉書社團「 內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團 」發文宣布，「南港餐廳將於9/30起正式歇業，9/29為最後營業日，必勝客南港餐廳店從2014年就進駐CITYLINK南港店了，在今年也是我們的第十年了，這邊先感謝大家這十年來一直的支持。」由於假日期間人潮眾多，餐廳不開放訂位，「請各位手刀衝起來，快快來用餐唷！再次謝謝大家的支持」

圖／翻攝我是南港人臉書社團
圖／翻攝我是南港人臉書社團

「必勝客歡樂吧」位於南港CITYLINK購物商場內，平日每人399元、假日499元的價格，讓顧客可以享受比薩吧、沙拉吧、飲料吧、熱吧和湯吧的無限供應，CP值頗高，吸引不少小資族及學生族群前往用餐。隨著南港餐廳店的歇業，全台僅剩台北市敦化餐廳店和光復餐廳店兩間必勝客歡樂吧。

消息一出，引發當地居民紛紛不捨留言「超可惜，這家我覺得好吃」、「生意很好啊，為什麼要離開呢？」、「這家每次都大排長龍，害我到現在一次都還沒吃過，現在竟然要倒了」、「好可惜，小孩很愛吃，又便宜」、「只能說末世代的變遷！但是南港這家店撐蠻久的！掰掰了」。

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