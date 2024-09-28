超狂限定聯名商品！十大「日式連鎖餐廳」各出奇招　引爆粉絲搶購潮

限定商品聯名戰開打！

錯過了這波檔期，很可能遇不到這種黃金組合了！如果你是個聯名控，絕對不能miss掉這些神級活動的消息，近期許多日本連鎖餐廳在台灣狂打聯名戰，從魔物獵人、原神、吉伊卡哇、卡娜赫拉等，有萌萌的角色、美味的飲食還有精緻的商品，透過「限定合作」來搶攻粉絲的心。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出網路熱門的十大日本在台連鎖餐廳，並介紹各家的聯名活動，讓我們一起來看看，品牌如何使出渾身解數，力求在激烈的聯名競爭中脫穎而出！

No.1 壽司郎（スシロー）

壽司郎提供

壽司郎提供

各位獵人們快填飽肚子、出動狩獵了！日本迴轉壽司名店「壽司郎」與電玩遊戲《魔物獵人》攜手慶祝20週年，從2024年9月16日至10月20日，全台壽司郎門市推出期間限定的聯名餐點、滿額贈、加價購、集點特別任務等活動，打造台北永春店、台中黎明市政南店，與高雄中正店等三間超狂主題店，一起體驗在充滿魔物的世界，開心吃壽司的感覺吧！

壽司郎聯名活動多元，不只與知名IP、手遊合作，4月更首度跨界和京都老字號抹茶名品「辻利茶舗」聯名，在春日抹茶季獻上獨家特製的「辻利抹茶桃子聖代」、「辻利抹茶蛋糕交響曲」等神級甜點；近期推出的聯名IP包含「Gawr Gura／hololive鯊鯊古拉」、「原神」，都成功創造極高的網路討論度，這次與《魔物獵人》驚喜聯名，同樣讓粉絲期待不已，只要點購聯名餐點，就能獲得隨機的插卡或者貼紙獎勵，單筆發票滿450元就能獲得資料夾等贈品。自20日起消費滿400元，就能加購價獲得「隨從艾路手機架」、「蒼火龍不鏽鋼杯套組」等預購商品，網友興奮表示「隔壁桌要盤子的話，我絕對不會給他」、「100盤是要組隊解任務了吧」、「走起，獵龍了」、「屠龍囉」。

更有特別任務「100 盤挑戰」，享用20盤壽司集1點，集滿5點就能抽獎，獎項有微星的《魔物獵人》電競聯名螢幕、《魔物獵人》20週年限定聯名T-Shirt，而另一獎項「85cm超大全熟肉槌包」更是引起眾多資深玩家熱議，在網路形成熱門討論話題。身為最厲害的魔物獵人，你一定要一起參與這場盛大的狩獵派對！

No.2 藏壽司（くら寿司）Kura Sushi

1995年在大阪創立的日本迴轉壽司品牌「藏壽司（くら寿司）Kura Sushi」，以盤數換限定扭蛋商品聞名，從2023年9月開始，陸續有知名角色《卡娜赫拉的小動物》、《咒術迴戰》、《三麗鷗》、《角落生物》、《吉伊卡哇（ちいかわ）》等聯名活動，每每造成粉絲瘋狂搶購。

尤其是8月推出的吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色18款超萌聯名扭蛋，加上兩波滿額贈商品，為了收藏心中最愛的那隻「吉娃」，全台「吉友」大量揪團到店朝聖，網友表示，「沒有要放過我們喔，太可愛了」、「烏薩奇吃到膨脹了呀」、「我覺得我需要這個」，藏壽司指出，因活動大受好評，決定提早20天結束。接下來9月19日至11月14日，藏壽司宣布推出迪士尼TSUM TSUM聯名扭蛋，共5種立體吊飾、4種磁鐵書籤、4種紙膠帶，有興趣的粉絲趕快去收集吧！

No.3 吉豚屋 Katsuya

日本最大連鎖豬排專門店吉豚屋創立於1998年，2015年來台展店至今邁入第九年，今（2024）年與經典遊戲《魔物獵人》攜手在台推出20週年聯名活動，讓網友興奮號召「抽起來」！

7月第一彈合作「MH20th限定活力餐」已正式開賣，8月24日～9月25日第二彈主餐加購限量合作周邊，加碼全新聯名套餐，主題是《魔物獵人》20週年版的艾路圖像，搭配可愛造型湯匙組合。不僅如此，還開始販售MH20thQ版艾路大頭包，更釋出7款精選武器，包含大劍、大錘、斬擊斧、狩獵笛、雙劍、太刀、充能斧的杯墊，想要全套的收藏家絕對不能錯過！

No.4 丸亀製麵

翻攝FB／丸亀製麺

來自日本知名日式烏龍麵品牌「丸龜製麵（丸亀製麵）」，攜手超人氣插畫角色奧樂雞OLOGY，聯名合作活動吸引全台粉絲陷入瘋狂！2024年8月13日起到11月30日，滿100元贈1點，輕鬆把可愛的奧樂雞限定商品換回家，吸引網友留言「閃閃發亮的可愛聯名活動」、「建議希望未來不只加價這選項，可多點免費換購」。

作者掰掰啾啾曾表示，一開始想免費提供朋友當作公司肖像、玩笑性質畫出來的角色，沒想到就這樣紅了起來。看著可愛圓滾滾的奧樂雞，忍不住心動想揪朋友一起品嚐美味烏龍麵，並享受這個療癒的集點活動嗎？雞友們，別錯過這次千載難逢、將超可愛帆布袋、手巾、筷匙、蓋碗組一次收藏的機會！

No.5 京都勝牛

號稱日本市佔率第一的炸牛排專門店「京都勝牛」與韓國炸雞名店「橋村炸雞」的聯名活動，2024年3月開始掀起美食熱潮！推出黑豚里肌熟成豬排和豚牛雙拼，採用頂級熟成肉，搭配橋村炸雞特製的蜂蜜蒜味與洋釀風味醬料，濃郁的醬充分滲透軟嫩肉質，與傳統日式沾醬截然不同，讓人吃一次就受到美味衝擊，吃過的網友推薦「這真的很好吃耶」、「好神奇的聯名組合」。

活動期間，下載美食App「六角美食通」並成為會員，到京都勝牛全台門市消費滿900元含聯名餐，即可免費獲贈提拉米蘇及橋村起司球霜淇淋，數量有限，先到先得！

No.6 銀座杏子日式豬排

與京都勝牛同時推出，日本名店「銀座杏子豬排」攜手「橋村炸雞」的聯名活動也上榜了！強強合作馬上攻占各大美食版面，推出兩款充滿韓式風味的全新套餐。喜歡酥脆口感的你，絕不能錯過「韓式半半豬熟成里肌豬排套餐」，將香脆炸豬排淋上韓式半半醬汁，酸、甜、辣通通有，讓你無法停下筷子，美味的程度讓網友直呼「我的天鵝啊竟然聯名了」、「最強聯名了」。

另外，「韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐」加入了鮮美草蝦，還有另一款濃郁蜂蜜大蒜醬可供選擇，雙重美味刺激你的味蕾，讓每一口都充滿驚喜。App「六角美食通」推出會員獨家優惠，活動期間至「銀座杏子日式豬排」全台門市消費滿900元含聯名餐，即贈戀戀草莓起司派、橋村起司球霜淇淋各1份。

No.7 客美多咖啡 Komeda's Coffee

去年的冬天，你跟上這股甜蜜戀愛氛圍了嗎？「客美多咖啡」在日本造成大轟動的夢幻聯名逸品，去（2023）年12月底也在台灣限量推出，由於是難得企劃，許多網友紛紛到臉書粉專標記親友前來，帶起聲量高峰。

來自日本的「黑雷神巧克力」，搭配客美多經典的冰與火甜點，將酥脆的餅乾與濃郁的巧克力完美融合。店家用鬆軟的丹麥麵包，表面淋上滿滿濃郁特製巧克力醬，擠上美味的霜淇淋，最後輕輕灑落黑巧克力與原味餅乾碎片，內外交織出甜蜜與溫暖，吃一口彷彿進入幸福的冬日夢境，就是要讓甜點控與螞蟻人陷入瘋狂！

No.8 Coco壹番屋（CoCo壱番屋）

超可愛又實用的設計還不快收？日本人氣咖哩品牌「CoCo壹番屋（CoCo壱番屋）」創立於1978年，創始人夫婦當時在日本經營咖啡館，主要以販售咖哩飯起家，至今在全球已有1400家連鎖分店，今年與台灣設計品牌「印花樂」合作，將味覺與美感完美結合。

這次「咖哩盛宴」聯名設計，將台灣文化融入咖哩辛香料和人氣歐姆蛋元素，陶瓷杯墊、飲料杯提帶、美味餐墊、簡式背心袋等限定商品一字排開，不僅喚起你對美食的熱愛，還將視覺體驗提升到全新的境界，網友大讚「超級美」、「充滿設計小巧思」。

No.9 嵜本高級生吐司專門店

翻攝FB／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

這個夏天，超人氣高級生吐司專門店「嵜本 SAKImoto Bakery」與日本經典可愛始祖「OSAMU GOODS」攜手推出限量聯名系列！只見原田治老師（HARADA OSAMU）筆下的經典角色們鮮活出現，從可愛的門市佈置到精心設計的吐司包裝，每一個細節都充滿復古KAWAII風格，讓人彷彿瞬間回到童真時光。不僅視覺享受，還有超夢幻的蜜桃生吐司，嚴選法國進口蘭姆酒浸泡的水蜜桃乾，搭配主廚特製湯種麵團製作的Q彈生吐司，每一口都甜蜜滿溢、香氣十足。

除了吐司，還可以在門市和全家便利商店找到特製聯名酒款，包括柯夢波丹調酒、貴妃荔枝啤酒及莓果蜂蜜氣泡酒等，吸引網友留言粉專追問如何購買。想要擁有這個夏天最可愛的回憶？快來品嚐、感受這系列聯名商品的迷人魅力吧！

No.10 一風堂拉麵 IPPUDO

動漫粉、足球迷與美食愛好者都跟上了嗎？「一風堂拉麵 IPPUDO」今年6月時特別攜手劇場版《藍色監獄-EPIOSODE 凪-》，推出聯名活動，只要在全台一風堂店鋪單筆消費滿900元，掃描QRCODE並上傳消費紀錄，就可能抽中《藍色監獄》的限量周邊商品；點購單人套餐即可獲贈早場優惠券一張（中山店、台北大巨蛋店及美食街店鋪為不含服務費、消費滿390元即贈）。

活動當時，每週四到店消費還能免費獲贈《藍色監獄》獨家B5電影小海報，有網友玩笑表示「請問可以帶足球去嗎」、「好欠吃」，雖然粉絲團小編一度誤植為A4尺寸造成小誤會，最終還是成功帶起一波討論。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月31日至2024年08月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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