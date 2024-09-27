可愛酷洛米必收！ 三麗鷗酷洛米聯名「王座5大美食品牌」 超萌扭蛋公仔人人有獎、收納袋周邊快入手

酷洛米粉絲注意了！三麗鷗酷洛米首次與王座國際餐飲進行IP聯名合作，旗下5大餐飲品牌「銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將、橋村炸雞」橫跨日式、韓式與中式料理，統統能看到酷洛米身影，消費滿額就能加價79元玩扭蛋，除了有可愛扭蛋公仔，還可免費拿酷洛米好禮，手刀快追囉！

圖／王座國際餐飲提供

自10/1起王座國際餐飲旗下5大品牌，包含銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將及橋村炸雞，除了妝點門市具特色主題用餐空間，並將酷洛米的經典紫黑配色搭配各品牌的經典料理，注入超Q聯名系列商品中，讓粉絲輕鬆蒐集。

圖／王座國際餐飲提供

這回絕不能錯過的就是兩款聯名公仔，第一款以日式甜點為代表，由酷洛米手中拿著一串丸子的「甜蜜蜜糰子款」；第二款以酷洛米高舉炸雞的「熱騰騰炸雞款」，粉絲們絕對要收藏！只要到門市，單筆消費滿288元並加價79元，即可玩轉扭蛋乙次獲得一款聯名商品(品項隨機)，全台超過50家門市齊開跑。

圖／王座國際餐飲提供

讓人尖叫的可愛周邊還有「酷愛袋著走」紫色收納袋，定價149元、「酷愛裝到滿」紫色雙層碗，為不鏽鋼可耐熱100度的雙層碗1200ml，定價420元。

圖／王座國際餐飲提供

於10/1至10/3，每日前10組顧客於各店消費單筆滿500元，並說出通關密語「酷洛米的美食奇幻旅程」，即贈「酷愛袋著走」收納袋(單筆限贈乙個)，全台門市總計送出1,650個。

圖／王座國際餐飲提供

更為親子加碼推出「最繪酷洛米」著色比賽，凡自10/1至11/30於全台銀座杏子日式豬排、京都勝牛35間門市，索取酷洛米著色紙，完成作品後上傳官網、填妥基本資料即完成報名。經評選後有機會獲得「酷愛吃美食三件組」乙套，以及全品牌購物金千元抵用券，好康一定要追！