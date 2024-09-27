日本爆紅職人蛋包飯來台灣了！神幸村元吉攜手虎牌電子鍋打會流的蛋包飯

日本虎牌重磅出擊，攜手京都蛋包飯傳奇名廚幸村元吉，將於10月18日震撼登場「神級蛋包飯快閃廚房」系列活動，為台灣饕客帶來一場無與倫比的美食饗宴。幸村大師的招牌蛋包飯以其極致的火候掌控和精湛廚藝，已成為全球食客趨之若鶩的夢幻逸品。這次首度來台，勢必掀起蛋包飯熱潮，讓台灣饕客有機會親眼見證、親口品嚐這款神級蛋包飯的獨特魅力。

圖／虎牌提供

活動將於台北虎牌旗艦店及全台多地展開，包括現場料理秀及廚藝教室等多元互動體驗。自即日起，凡於虎牌消費滿1,000元，即可參加10月18日至20日的快閃料理秀，名額有限。此外，虎牌更於四大百貨設置廚藝教室，報名費僅500元，參加者可享用大師級蛋包飯，並獲贈保溫瓶。

圖／虎牌提供

本次活動特別推出幸村元吉與虎牌聯手開發的兩款新料理：「Kichi Kichi招牌蛋包釜飯」與「和風蘑菇漢堡排」。主廚強調，完美的蛋包飯除了蛋外，米飯的品質尤為重要。虎牌IH電子鍋JPW-G系列，採用獨特技術確保每粒米飯的Q彈口感，讓餐點更加美味可口，可以盡早買來試試喔！