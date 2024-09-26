女神宋慧喬喊：餓死了！ 「手中的炒飯」來自韓星最愛中餐廳 連孫藝珍也大讚

時隔7年，女神宋慧喬終於再度來台！來台行程相當緊湊，為了參加重要的記者會，表示連日來都對自己的飲食管理相當嚴謹，只為讓所有記者拍到她最美的樣子，但被問及會講的中文時，她突然想到一句「餓死了」加露出可愛神情，更提到記者會結束後就打算與工作團隊一起享用美食加上紅酒。

圖／翻攝宋慧喬 IG@kyo1122

離台後於26日的中午，宋慧喬IG貼出一串照片中，發現她手拿著一碗炒飯，露出可愛的嘟嘴照，原來是前往位於台北101的「捌伍添第 85TD」用餐了。

從捌伍添第餐廳分享的訊息，可以知道宋慧喬當日快閃捌伍添第的玉山包廂，可以眺望松山機場及大屯山美景，還品嚐了多道經典粵式料理，包括有捌伍筍尖鮮蝦餃、脆皮海皇腸粉、千絲蘿蔔酥、酥皮蛋撻等，其中薄皮透光的「蟹粉灌湯小籠包」，最受到女神喜愛。

而主打跨越菜系新中華料理的捌伍添第，先前女星「孫藝珍」5月訪台時也曾造訪，除了大讚吃到好吃的表示開心，還曬出「吃播」短影音，也同樣最愛的是美味小籠包。