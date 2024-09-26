吃得到大肉塊、60元有找！經典大廠「爆款牛肉泡麵」麻辣夠味 加料版不夠看 還有「隱藏新吃法」湯頭濃郁超高級

萬華的美食必吃！2024商圈嬉遊季的壓軸活動「頂下雙拼龍山市集」將於9月28日、29日於龍山文創基地隆重登場，這次市集集結萬華區多家在地品牌，精選限量聯名餐點與特色商品，帶來一場融合傳統與創新的美食嘉年華。這次活動不僅讓饕客們能一次品嚐萬華經典小吃，還有各式跨界聯名美食，絕對滿足挑剔的味蕾。同時，現場也是社群達人必到的拍照熱點，每個角落都充滿濃厚的市集氛圍，適合美拍打卡。

2024-09-26 13:01