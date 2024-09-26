吃得到大肉塊、60元有找！經典大廠「爆款牛肉泡麵」麻辣夠味 加料版不夠看 還有「隱藏新吃法」湯頭濃郁超高級
泡麵控要掃貨啦！台灣泡麵以「料多、有肉塊」聞名，超多外國遊客都慕名買單。深受消費者喜愛的味丹味味一品，還有一「爆款牛肉麵」除了吃得到嫩口牛肉塊外，麻和辣兼具的好滋味令不少人開箱後再回購，許多網友看到都被燒到直呼「好餓」、「今天就吃」。
噴香60元牛肉麵！台灣泡麵太強了，味丹「味味一品 天香川味牛肉麵」在IG上爆紅，有超多人激推必吃。「天香川味牛肉麵」主打兼具麻與辣的誘人滋味，基底加入花椒、八角等經典辛香料，讓湯頭喝起來更夠味有層次，屬於溫潤、點到為止的辣度，搭配吃得到軟嫩牛肉塊的實在料包，深夜開吃超幸福，不少網友表示「光看照片就覺得很香」、「哇 裡面的肉好大塊」。
此外，也有內行的推薦加料版，標配加蛋和蔥花，升級版則能自己加肉更澎湃。還有網友嘗試加牛奶、味噌一起煮，湯頭喝起來像豚骨，降低辣度且濃郁。而這款牛肉麵一碗售價59元，即日起至10/15，到萊爾富購買享「味味一品全品項任二件106元」，泡麵就是有優惠就先囤，隨時想吃都能快速享用。
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