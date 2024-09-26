千頌伊愛吃的韓國「BHC炸雞」終於來了！ 全台首店進駐「大巨蛋地下街」招牌菜色、開幕資訊搶先看
炸雞控們久等了！繼起家雞、NENE CHICKEN、橋村炸雞等韓式炸雞品牌來台之後，現在連《來自星星的你》韓劇中千頌伊在吃的「BHC炸雞」也將插旗台灣啦！
由橘焱胡同餐飲集團代理「BHC炸雞」，確定於2024年10月下旬開出全台第一家門市，台灣分店將坐落於大巨蛋地下街—遠東Garden City花園綠廊，消息一出，讓炸雞愛好者們超興奮！
韓國炸雞始祖「BHC炸雞」，2004年成立至今，在全韓國有超過2,000間門市，另外美國、香港、新加坡、馬來西亞等地亦有海外分店，而台灣也將成為BHC炸雞第6個海外市場，更預計三年內將於台灣地區開出十間門市！
「BHC炸雞」口味多達數十種以上組合，不論是經典甜辣、醬油或黃金蜂蜜口味都有，其中招牌之一「起司炸雞」必嚐，在大塊外皮酥脆的雞肉上，撒上滿滿香濃起司粉，再沾上獨特的優格沾醬，一口咬下爆出濃郁雞汁與起司粉鹹甜交織的美味。
BHC炸雞台灣首家店插旗台北市大安區，預計於10月開幕，地點位在大巨蛋最美地下街之稱的「花園綠廊」B2，營業時間從早上11點至晚間10點。炸雞控們終於不用飛韓國，就能品嘗到千頌伊最愛的正宗韓式炸雞了！
「BHC炸雞」
開幕日期：10月下旬
地點：台北市信義區忠孝東路四段505號B2（大巨蛋地下街—遠東Garden City花園綠廊）
時間：週一至週日11：00～22：00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言