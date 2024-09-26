萬華美食必吃！2024「頂下雙拼龍山市集」美食品牌1次看，肉圓、豆花與蛋糕統統有
萬華的美食必吃！2024商圈嬉遊季的壓軸活動「頂下雙拼龍山市集」將於9月28日、29日於龍山文創基地隆重登場，這次市集集結萬華區多家在地品牌，精選限量聯名餐點與特色商品，帶來一場融合傳統與創新的美食嘉年華。這次活動不僅讓饕客們能一次品嚐萬華經典小吃，還有各式跨界聯名美食，絕對滿足饕客的味蕾。同時，現場也是美拍必到的拍照熱點，每個角落都充滿濃厚的市集氛圍，直接打卡了！
活動主打四大聯名組合，包括「川業肉圓x伍條通手工米苔目」推出的圓夢金麵，將兩大傳統美食完美結合；「涼粉伯x唯星蛋糕」推出的粉花風甜點，融合涼粉、豆花與戚風蛋糕，成為治癒系的甜點新寵；「二和珍x艋呷香」的青草白豆沙則將傳統味道與養生草本結合，帶來養身又養心的雙重享受；還有「九日咖啡x肯都咖啡」推出的金牌咖啡凍聖代，將咖啡凍與焦糖布丁、香米布丁等元素搭配，讓人一口咬下便沉浸在多層次風味中，這些美食均為限量供應，錯過可就吃不到了。
此外，市集現場還推出消費滿500元即可參加抽獎活動，頂級大獎包括Gogoro等豪禮，讓你邊吃邊逛，還有機會滿載而歸。西園醫院的健康檢查、艋舺波麗士打詐宣導等攤位也同步加入，保障大家在享受美食的同時，也能安心逛市集。這場頂下雙拼龍山市集，不僅是美食愛好者的天堂，也絕對值得與親朋好友一起來體驗！
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