食量大就行！狐獴主題餐廳「大胃王挑戰賽」 限時完食「1.5kg青醬義大利麵+3塊大雞排」免單再送狐獴御守、300元餐券

狐獴餐廳大胃王挑戰！超人氣狐獴主題餐廳「75度獴」小巨蛋店推出「大胃王挑戰賽」，放大版青醬義大利麵+3塊大雞排整整重達約1.5公斤，只要在限時內完食就請你吃，再加贈狐獴御守和300元餐券。如果你超能吃，免單拿下這一餐應該綽綽有餘，快手刀報名去。

餐點示意圖。圖／75度獴敦南旗艦店粉絲專頁

圖／摘自Google地圖（網友Chriz Wu分享）

大胃王福音！靠近台北小巨蛋的狐獴主題餐廳「75度獴」最新推出「大胃王挑戰賽」，即日起至10/18的平日11:30、14:00、16:30、19:00四個時段，凡於20分鐘內吃完「1公斤青醬義大利麵+3塊大雞排」即享免單，還加送狐獴御守乙個及300元餐券，若挑戰失敗則付1550元餐點費用即可。想要挑戰記得先致電或網路報名和訂位。

圖／75度獴主題餐廳粉絲專頁

食量大但還不到大胃王程度的，也有「雙人同行分享餐」和「四人同行沒在怕」兩種大食量套餐可選。「雙人同行分享餐」含540克青醬義大利麵、6條炸雞柳及2杯紅茶；「四人同行沒在怕」則有1公斤青醬義大利麵、8條炸雞柳及4杯紅茶。只要完食打卡就贈狐獴御守2個，四人餐再免服務費。不僅能和駐店狐獴近距離接觸，還能飽口福拿好康，把握時間揪團療癒衝一波。

餐點示意圖。圖／75度獴主題餐廳粉絲專頁

圖／75度獴主題餐廳粉絲專頁

75度獴 大胃王挑戰賽

活動日期：2024/9/25～10/18 平日限定

指定時段：11:30、14:00、16:30、19:00

活動內容：20分鐘內吃完「1公斤青醬義大利麵+3塊大雞排」即享免單，加贈狐獴御守乙個及300元餐券；挑戰失敗則收取1550元餐點費用

活動地點：75度獴（台北市松山區八德路三段155巷10號）

報名方式：建議提前來電或網路報名+訂位

粉絲專頁：https://www.facebook.com/meerkat75cafe

75度獴 大食量套餐

雙人同行分享餐：540克青醬義大利麵、6條炸雞柳及2杯紅茶｜完食打卡贈狐獴御守2個

四人同行沒在怕：1公斤青醬義大利麵、8條炸雞柳及4杯紅茶｜完食打卡贈狐獴御守2個，再免服務費