快訊

大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、攀行駛列車站車頂 台鐵喊告

美東碼頭罷工壓力爆表！陽明：如果罷工應該是全面停擺

真主黨首射彈道飛彈！襲擊以色列摩薩德總部 威脅南擴至特拉維夫

聽新聞
0:00 / 0:00

「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！「粵亮」餐廳限時6菜5品1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理將於10月1日至11月30日推出「慕食宴」，這次與Mortlach慕赫單一麥芽威士忌攜手合作，為饕客獻上期間限定的奢華美食套餐，售價3,000元+10%。餐點以威士忌入菜，讓每道料理更具層次感。菜色包括威士忌蒜香牛仔粒、慕赫酒燒烏魚子、玉露櫻花蒸東星斑，這些佳餚均以威士忌提升食材風味，創造美味的味蕾體驗，趕快來吃吃看。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次的套餐不僅注重風味，食材的選用也十分豪華，像是世界三大名鮑之一的吉品鮑，以及粵亮的招牌廣式掛爐烤鴨，令人垂涎。「黑蒜老菜脯炆吉品鮑」經過7天的繁複烹調，首先需要浸泡吉品鮑6天，接著與豬骨、雞腳燉煮6小時，再加入黑蒜和老菜脯入味，最後以威士忌翻炒，增添香氣。「威士忌蒜香牛仔粒」則將牛仔粒與蒜香結合，佐以威士忌燉煮，風味濃郁。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

其他亮點菜品還包括「慕赫酒燒烏魚子」和「玉露櫻花蒸東星斑」，其中東星斑的魚肉如雪花般細膩，搭配鹽漬櫻花清蒸，並佐主廚特製的威士忌魚露，讓這道料理更加精緻。另有「青檸焦糖松阪豬」的甜鹹平衡，以及「老酒醉翁白蝦」的醇厚風味，為整體套餐增添更多驚艷視覺與味覺享受。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

這次「慕食宴」的餐點還包含「堅果羊肩排佐奶油松露醬」和「羊肚菌金湯時蔬煨鮮蝦蛤蠣燒賣」，豐富的配菜和主菜相互搭配，形成完美的味覺饗宴。隨餐更可享受一杯30ml的Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，讓整個用餐體驗更顯奢華與豐富，這套美食新體驗，一定要試試看，趕快訂起來。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

六福萬怡 烤鴨 萬怡酒店 饕客

相關新聞

「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！「粵亮」餐廳限時6菜5品1次看

「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理將於10月1日至11月30日推出「慕食宴」，這次與Mortlach慕赫單一麥芽威士忌攜手合作，為饕客獻上期間限定的奢華美食套餐，售價3,000元+10%。餐點以威士忌入菜，讓每道料理更具層次感。菜色包括威士忌蒜香牛仔粒、慕赫酒燒烏魚子、玉露櫻花蒸東星斑，這些佳餚均以威士忌提升食材風味，創造美味的味蕾體驗，趕快來吃吃看。

食量大就行！狐獴主題餐廳「大胃王挑戰賽」 限時完食「1.5kg青醬義大利麵+3塊大雞排」免單再送狐獴御守、300元餐券

狐獴餐廳大胃王挑戰！超人氣狐獴主題餐廳「75度獴」小巨蛋店推出「大胃王挑戰賽」，放大版青醬義大利麵+3塊大雞排整整重達約1.5公斤，只要在限時內完食就請你吃，再加贈狐獴御守和300元餐券。

白飯、冰沙吃到飽！王品「12MINI」升級　冬粉也免加價

在物價攀升的時代，王品旗下的「12MINI 快煮鍋」自即日起調整消費模式，包括白飯、冬粉免加價，還可享「白飯、冰沙吃到飽...

勝博殿「廣島牡蠣套餐」上桌！牡蠣後背包、小包帶回家

連鎖炸豬排餐廳「勝博殿」，今秋再度選用日本廣島新鮮直送的牡蠣為主角，推出期間限定「廣島牡蠣套餐」，同時還打造「牡蠣造型後...

吃貨都衝大巨蛋！台北最美「大巨蛋地下街」9／26開幕　集結逾10家「超強餐飲+全台首店」再推買一送一開幕優惠

台北大巨蛋近期話題不斷，除球賽吸引球迷朝聖外，年底還有天王周杰倫、天后張惠妹輪番開唱。而其連接地下街也在9/26盛大開幕，多家熱門餐飲進駐更是受到關注，...

還有9天！必勝客「13吋大比薩199」快閃　起司控最愛「四重濃起司」也吃得到

必勝客大比薩199元！必勝客「超值大比薩199元」優惠快閃兩週，有10種口味任選。加價40元還能享用起司腦袋最愛的期間限定「四重濃起司」，懂吃的朋友記得把握優惠價開吃囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。