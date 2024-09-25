「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！「粵亮」餐廳限時6菜5品1次看

「廣式烤鴨配麥芽威士忌」美食新體驗！台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理將於10月1日至11月30日推出「慕食宴」，這次與Mortlach慕赫單一麥芽威士忌攜手合作，為饕客獻上期間限定的奢華美食套餐，售價3,000元+10%。餐點以威士忌入菜，讓每道料理更具層次感。菜色包括威士忌蒜香牛仔粒、慕赫酒燒烏魚子、玉露櫻花蒸東星斑，這些佳餚均以威士忌提升食材風味，創造美味的味蕾體驗，趕快來吃吃看。

圖／六福旅遊集團提供

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這次的套餐不僅注重風味，食材的選用也十分豪華，像是世界三大名鮑之一的吉品鮑，以及粵亮的招牌廣式掛爐烤鴨，令人垂涎。「黑蒜老菜脯炆吉品鮑」經過7天的繁複烹調，首先需要浸泡吉品鮑6天，接著與豬骨、雞腳燉煮6小時，再加入黑蒜和老菜脯入味，最後以威士忌翻炒，增添香氣。「威士忌蒜香牛仔粒」則將牛仔粒與蒜香結合，佐以威士忌燉煮，風味濃郁。

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其他亮點菜品還包括「慕赫酒燒烏魚子」和「玉露櫻花蒸東星斑」，其中東星斑的魚肉如雪花般細膩，搭配鹽漬櫻花清蒸，並佐主廚特製的威士忌魚露，讓這道料理更加精緻。另有「青檸焦糖松阪豬」的甜鹹平衡，以及「老酒醉翁白蝦」的醇厚風味，為整體套餐增添更多驚艷視覺與味覺享受。

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這次「慕食宴」的餐點還包含「堅果羊肩排佐奶油松露醬」和「羊肚菌金湯時蔬煨鮮蝦蛤蠣燒賣」，豐富的配菜和主菜相互搭配，形成完美的味覺饗宴。隨餐更可享受一杯30ml的Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，讓整個用餐體驗更顯奢華與豐富，這套美食新體驗，一定要試試看，趕快訂起來。

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