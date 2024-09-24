吃貨都衝大巨蛋！台北最美「大巨蛋地下街」9／26開幕 集結逾10家「超強餐飲+全台首店」再推買一送一開幕優惠
台北大巨蛋近期話題不斷，除球賽吸引球迷朝聖外，年底還有天王周杰倫、天后張惠妹輪番開唱。而其連接地下街也在9/26盛大開幕，進駐多家獨家、熱門餐飲引發熱議，更有各式優惠可以拿，準備衝一波開箱最新、最美的大巨蛋地下街。
有新的地下街可以逛！被稱為「全台最美地下街」的台北大巨蛋地下街「花園綠廊」將於9/26正式開幕，除了有麥當勞、摩斯漢堡和全家便利商店等進駐外，有春水堂平替之稱的「玖仰」、最強火腿「柴窯火腿製造所」的第一家實體三明治專賣店和路易莎攜手烘焙職人打造獨家「Louisa Bakery」，以及全台首間「樂天小香港」、韓國炸雞始祖「bhc CHICKEN」統統集結並陸續開幕，懂吃必衝。
不僅有多家餐廳美食，還有北海道冰淇淋之神「CREMIA」、珍奶名店「御私藏」、超人氣「龜記」等知名品牌，另有各家開幕優惠享好康，像是「龜記」於開幕當日至10/9推出買一送一，購買「蘋果紅萱」即贈「三韻紅萱」乙杯；還有超強必吃「伊勢路-勝勢日式豬排」開幕首三日「里肌豬排(小份)套餐」買一送一，每天限30名。
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