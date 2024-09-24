快訊

鋒面今晚侵襲氣溫略降！雨神相隨7日 僅這天雨勢稍緩

國中生怨3天2夜畢旅5700元踩雷 校方、旅行社說話了

中職／悍將為新科特助送公事包 周思齊一句「悍將很強」讓球迷都笑了

吃貨都衝大巨蛋！台北最美「大巨蛋地下街」9／26開幕　集結逾10家「超強餐飲+全台首店」再推買一送一開幕優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者王聰賢攝影、各來源
圖／記者王聰賢攝影、各來源

台北大巨蛋近期話題不斷，除球賽吸引球迷朝聖外，年底還有天王周杰倫、天后張惠妹輪番開唱。而其連接地下街也在9/26盛大開幕，進駐多家獨家、熱門餐飲引發熱議，更有各式優惠可以拿，準備衝一波開箱最新、最美的大巨蛋地下街。

圖／摘自遠東Garden City官網
圖／摘自遠東Garden City官網

有新的地下街可以逛！被稱為「全台最美地下街」的台北大巨蛋地下街「花園綠廊」將於9/26正式開幕，除了有麥當勞摩斯漢堡和全家便利商店等進駐外，有春水堂平替之稱的「玖仰」、最強火腿「柴窯火腿製造所」的第一家實體三明治專賣店和路易莎攜手烘焙職人打造獨家「Louisa Bakery」，以及全台首間「樂天小香港」、韓國炸雞始祖「bhc CHICKEN」統統集結並陸續開幕，懂吃必衝。

圖／玖仰茶食文化粉絲專頁
圖／玖仰茶食文化粉絲專頁

圖／柴窯火腿製造所粉絲專頁
圖／柴窯火腿製造所粉絲專頁

圖／bhc CHICKEN官方IG
圖／bhc CHICKEN官方IG

不僅有多家餐廳美食，還有北海道冰淇淋之神「CREMIA」、珍奶名店「御私藏」、超人氣「龜記」等知名品牌，另有各家開幕優惠享好康，像是「龜記」於開幕當日至10/9推出買一送一，購買「蘋果紅萱」即贈「三韻紅萱」乙杯；還有超強必吃「伊勢路-勝勢日式豬排」開幕首三日「里肌豬排(小份)套餐」買一送一，每天限30名。

圖／樂天小香港官網
圖／樂天小香港官網

圖／龜記提供
圖／龜記提供

圖／伊勢路-勝勢日式豬排粉絲專頁
圖／伊勢路-勝勢日式豬排粉絲專頁

編輯推薦

台北大巨蛋 摩斯漢堡 豬排 買一送一 路易莎 韓式炸雞 麥當勞 龜記

相關新聞

勝博殿「廣島牡蠣套餐」上桌！牡蠣後背包、小包帶回家

連鎖炸豬排餐廳「勝博殿」，今秋再度選用日本廣島新鮮直送的牡蠣為主角，推出期間限定「廣島牡蠣套餐」，同時還打造「牡蠣造型後...

吃貨都衝大巨蛋！台北最美「大巨蛋地下街」9／26開幕　集結逾10家「超強餐飲+全台首店」再推買一送一開幕優惠

台北大巨蛋近期話題不斷，除球賽吸引球迷朝聖外，年底還有天王周杰倫、天后張惠妹輪番開唱。而其連接地下街也在9/26盛大開幕，多家熱門餐飲進駐更是受到關注，...

還有9天！必勝客「13吋大比薩199」快閃　起司控最愛「四重濃起司」也吃得到

必勝客大比薩199元！必勝客「超值大比薩199元」優惠快閃兩週，有10種口味任選。加價40元還能享用起司腦袋最愛的期間限定「四重濃起司」，懂吃的朋友記得把握優惠價開吃囉！

全台限量5000份！必勝客「香菜富翁肉羹比薩」開賣

不斷挑戰極限的必勝客，即日起推出全新「香菜富翁肉羹比薩」，以蒜味肉羹為基底，搭配上滿滿的香菜，還可提供「加爆香菜」的升級...

五星飯店攜手京都百年抹茶「辻利茶舗」限時推出18款系列甜點與2款飲品

抹茶控快來！台北喜來登攜手京都百年抹茶名店「辻利茶舗」，於9月24日至11月22日推出「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」，以鹿兒島「丸香」與珍貴一番茶的「丸台」兩款高級抹茶為主角，讓抹茶控盡情享受醇厚風味。本次活動由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢主廚精心設計，結合法式甜點與日本抹茶的特色，推出18款甜點及2款飲品，分別在The Deli、十二廚自助餐廳與大廳酒吧限時販售，預計吸引眾多遊客前來品嚐美食與拍照打卡。

遊戲室有20種遊具！桃園親子餐廳「芙蘊小食料理」開幕

桃園的爸爸媽媽又有帶著小孩用餐的新去處了！全新親子友善餐廳「FUWA芙蘊小食料理」近日已經正式開幕，店內提供有多款適合親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。