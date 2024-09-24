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還有9天！必勝客「13吋大比薩199」快閃 起司控最愛「四重濃起司」也吃得到
必勝客大比薩199元！必勝客「超值大比薩199元」優惠快閃兩週，有10種口味任選。加價40元還能享用起司腦袋最愛的期間限定「四重濃起司」，懂吃的朋友記得把握優惠價開吃囉！
起司控必吃！必勝客快閃優惠登場，即日起至10/4，平日外帶「超值13吋大比薩199元起」，有「黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸」等5種口味199元，以及只要239元就能點到期間限定「四重濃起司」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」和「3款雙拼比薩」。有選擇困難也不怕，最推「四重濃起司+四小福」雙拼比薩，限定與經典口味一次擁有。
此外，創意無極限的必勝客最新推出「香菜富翁肉羹比薩」，單點399元，不提供切片，香菜控直接霸氣拿起來嗑才過癮。還有「金沙黃金脆雞比薩」全新開賣，新口味吃起來！
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