五星飯店攜手京都百年抹茶「辻利茶舗」限時推出18款系列甜點與2款飲品

抹茶控快來！台北喜來登攜手京都百年抹茶名店「辻利茶舗」，於9月24日至11月22日推出「靜庭秋茶．法式優雅系抹茶饗宴」，以鹿兒島「丸香」與珍貴一番茶的「丸台」兩款高級抹茶為主角，讓抹茶控盡情享受醇厚風味。本次活動由世界巧克力大師賽冠軍鄭吉賢主廚精心設計，結合法式甜點與日本抹茶的特色，推出18款甜點及2款飲品，分別在The Deli、十二廚自助餐廳與大廳酒吧限時販售，預計吸引眾多遊客前來品嚐美食與拍照打卡。

圖／台北喜來登大飯店提供

The Deli推出8款精緻抹茶甜點，其中最受歡迎的「抹茶生乳捲」，以丸香抹茶粉與法國頂級鮮奶油製作，綿密的蛋糕捲入口即化，茶香回甘，800元即可品味。此外，「抹茶榛果巧克力塔」以生巧克力為靈感，將苦甜巧克力與抹茶香緹完美結合，是層次豐富的高級享受。還有「抹茶蒙布朗」及「香柚抹茶提拉米蘇」等精品蛋糕，外型精美，絕對是愛拍照的摸抹茶控不可錯過的打卡佳作。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

十二廚自助餐廳推出「抹茶甜點吃到飽」，囊括10款期間限定的抹茶甜品，包括黑芝麻抹茶蛋糕捲、抹茶舒芙蕾厚鬆餅等，每道甜點都完美展現辻利抹茶的醇厚滋味。這次活動讓平常要價上百元的抹茶甜點以自助形式呈現，1,490元+10%起的價格，讓抹茶迷吃得滿足、拍得開心。

圖／台北喜來登大飯店提供

為配合抹茶主題，大廳酒吧還推出兩款特色調飲，「朝韻」抹茶拿鐵與「夕暉」白桃柳橙抹茶飲，搭配指定甜點可享優惠價400元+10%。無論是享受靜謐的午茶時光，還是與朋友聚會都很適合，抹茶控快揪團吃起來了！