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桃園人氣火鍋吃到飽插旗台北！ 「圍圍爐爐」四大優惠 兩人同行第2人半價、爽喝免費調酒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

火鍋控快來追！ 桃園人氣麻辣火鍋店「圍圍爐爐」即起進駐台北信義區的ATT 4 FUN購物中心，主打頂級肉品，但高貴不貴的火鍋吃到飽，帶來四大新開幕優惠，包括兩人同行一人免費、三人同行酒單全免，再送你火鍋專用香氛，快來揪團開吃囉！

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

首次北上插旗的「圍圍爐爐」，帶來平日吃到飽方案有基本放題799元、海陸放題899元、和牛放題1199元等選擇，於晚餐、宵夜和假日時段各加100元，就能享有超過100種豐富食材，吃得到美國頂級 SRF極黑特選和牛、紐西蘭特級牛舌、美國無骨牛小排等多款肉類。

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

ATT 4 FUN全新分店也獨家規劃特別設立「現點現做專區」，讓饕客能夠品嚐到炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯、挪威鮭魚起司烤飯糰等經典美食，還有廣島炸牡蠣、海老炸蝦、韓式炸雞、鹹酥雞等熟食無限量加點。

若選擇海陸放題、和牛放題的話，可升級16種軟性特調無限暢飲，店內還設有亞洲調酒冠軍調酒區，每人加價399元，就能升級為不限時段調酒喝到飽，，若是點購和牛放題方案免費再送KIRIN生啤喝到飽。

圖／圍圍爐爐提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／圍圍爐爐提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為慶祝「圍圍爐爐」信義ATT店開幕，更推出四大超值優惠活動：

1.開幕首三日（9/20至9/22），兩人同行享第2人半價優惠，平均下來一人最低只要599元就能吃到飽。

2.凡ATT 4 FUN會員來店出示APP會員認證，即贈限量火鍋專用香氛組(三種香味隨機贈送)，限量3000組。

3.開幕期間加入「圍圍爐爐」會員，還可獲得限量哈根達茲馬克杯，限量450個

4.自9/23至11/20，三人以上開鍋，可享酒單全面免費的超值優惠。

圖／圍圍爐爐提供
圖／圍圍爐爐提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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