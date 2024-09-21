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Abao阿爆吃「蝸牛小米粽」網讚美味：先人的智慧 醫生也來留言

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
阿爆分享她中餐吃的就是蝸牛小米粽。圖／擷自臉書／Abao阿爆（阿仍仍）
阿爆分享她中餐吃的就是蝸牛小米粽。圖／擷自臉書／Abao阿爆（阿仍仍）

台東縣原鄉部落18日爆發蝸牛小米粽阿粨食物中毒事件，引人討論蝸牛是否能吃？而衛福部公布定量檢驗結果，小米殘留農藥托福松濃度異常高，但為何異常詳細原因仍待檢警釐清。而排灣族金曲歌手Abao阿爆今日分享中餐，就是小米粽abai，引網友留言，表示希望別因小米粽事件忘了傳統的美食好味。

阿爆於臉書曬出今日中餐，透露是家人親送的小米粽abai，還標記是「小米南瓜豬肉蝸牛口味」。因日前爆發食物中毒事件，網友表示「真的不要因為 #小米粽事件，就忘了傳統的美食好味。」，紛紛留言「超級好吃」、「先人的智慧😋yummy」、「口水要滴下來了....好懷念的美味....」，而在屏東霧台衛生所服務的魯凱族醫生康孝明留言「沒問題」，阿爆也曬出完食照並回覆「康醫師真的」。

魯凱族醫生康孝明留言「沒問題」。圖／擷自臉書／Abao阿爆（阿仍仍）
魯凱族醫生康孝明留言「沒問題」。圖／擷自臉書／Abao阿爆（阿仍仍）

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