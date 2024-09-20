同行親友也同享！ 7家飯店餐廳Buffet「長青樂齡敬老優惠」一次看 最低打6折、一路優待到年底

九九重陽節（國曆10月11日）將至，並於10月1日先迎來聯合國世界老人日，台北六福萬怡、台北福華大飯店、JR東日本大飯店台北、台北凱撒大飯店與台南大員皇冠假日酒店的Buffet紛紛祭出敬老優惠，最低6折，優惠一路到年底，連同行親友也有機會同享，快帶著家中長輩相聚享受美食吧！

●六福萬怡酒店「敘日」

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，看準樂齡聚會需求，推出「九九重陽．樂齡加碼優惠」，即日起至10/11重陽節當天，滿55歲以上之民眾可享平日午餐7折、假日午餐或晚餐75折，同行親友用餐也可同享85折優惠。

●台北福華大飯店「珍珠坊」​、「彩虹座」

台北福華「珍珠坊」(左)​、「彩虹座」(右)。圖／台北福華大飯店提供

台北福華大飯店推出「資深好友美食饗宴」，即日起至12/31前，55歲以上民眾至粵式餐廳「珍珠坊」享用「港點粵菜任你選」吃到飽方案，以及「彩虹座」自助餐的任一時段用餐，即可享有不分平假日原價 8折優惠(價格需另加一成服務費)。

●JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」

Brilliant鉑麗安全日餐廳。圖／JR東日本大飯店台北提供

JR東日本大飯店台北的「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」，即起至12/30前的週一至週五午餐期間，凡60歲以上民眾，可享「壯世代優惠」6折優惠；此外，「LINE 好友晚餐優惠」於週一至週四的晚上8點後入場享買一送一。

●台北凱撒大飯店「Checkers」

Checkers自助餐廳。圖／台北凱撒大飯店提供

台北凱撒大飯店的「Checkers」自助餐廳，即日起至12/31推出長青敬老優惠，凡年滿65歲以上民眾，於現場出示身分證件，週一至週四平日晚餐享65折優惠。此外，於9/30前加入「凱撒餐飲美食VIP」，還可獲得「自助餐飲買一送一」優惠券！

●台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」

元素餐廳。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

台南大員皇冠假日酒店的「元素餐廳」，於2024年底前內用餐結帳時出示身分證件，年滿65歲民眾可享75折優惠，且單筆消費只要出示1個身分證件，即可同桌同行8人以內同享優惠，第9人起以原價計費。

●「50樓Cafe 自助餐廳」

50樓Cafe 自助餐廳。圖／翻攝Ｍega50官網

新北市最高自助餐廳「50樓Cafe」，2024年9月期間，提供壽星及長者優惠，每四位成人同行，當月壽星一人可享免費優惠；而65歲以上民眾用餐，不分平假日皆可享75折(以上皆須出示證件，且不可與其它優惠併用)。