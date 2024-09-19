Kitty粉可愛吃鍋！ 聚日式鍋物「Hello Kitty+聚寶熊」金運南瓜鍋+無限自助吧 再抽Hello Kitty限量周邊

Hello Kitty粉絲快開吃！王品集團「聚 日式鍋物」再攜手三麗鷗，推出期間限定「Hello Kitty擁抱金運南瓜鍋」啦！Hello Kitty再度變身造型湯塊，限時2個月開賣，可愛模樣好吃又好拍，更加碼消費贈刮刮卡活動，有機會獲得Hello Kitty限定週邊。

圖／王品集團提供

即日起至11/30期間，至王品集團旗下火鍋品牌「聚 日式鍋物」，內用消費任一主餐，加價89元就能升級享用「擁抱金運南瓜鍋」，湯頭以南瓜牛奶為基底，象徵濃濃福氣，喝了就能招來濃厚福氣與財運！

圖／王品集團提供

最吸睛的除了Hello Kitty與聚寶熊在泡澡的造型湯塊，菜盤中還有一顆特製印有Hello Kitty圖案的魚板；全台門店更同步換上超萌Hello Kitty佈置，從門口、自助吧、牆面裝飾，都能看見可愛凱蒂貓，可愛到讓鐵粉忍不住尖叫。

圖／王品集團提供

此為往年活動資料照片示意。圖／王品集團提供

回饋粉絲優惠，即日起至10/31，凡點擁抱金運南瓜鍋，就送「好禮刮刮樂」一張，有機會獲得聚X Hello Kitty泡澡球、鑰匙圈等好禮，再加碼於10/1至11/30期間，只要內用瀑布聚套餐，加碼免費贈送「Hello Kitty鑰匙圈」一個（數量有限送完為止），Kitty粉絲們必得萌物密技一定要收！