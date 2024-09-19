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壽司郎開板橋首店、插旗府中商圈 推開幕特別商品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣第45號店、壽司郎新北板橋府中店。壽司郎/提供
台灣第45號店、壽司郎新北板橋府中店。壽司郎/提供

壽司郎開出板橋首店，即日起展開試營運，除了祭出開幕特別商品，極上鮪魚大腹40元、鮭魚腹2貫30元，並推出臉書按讚現折40元、再送40元優惠。壽司郎板橋府中店9月19日至10月2日試營運，預計10月3日起正式營運。

「SUSHIRO壽司郎」自2018年進軍台灣至今仍持續積極展店，甫於8月下旬開出台灣第44號店「壽司郎高雄美術館店」，再次擴大版圖、插旗板橋府中商圈，開設壽司郎第45號店、新北第7家的「壽司郎新北板橋府中店」，加上即將於9月30日開幕的嘉義首店「壽司郎嘉義垂楊店」，在全台遍地開花。

「壽司郎新北板橋府中店」座落於極具消費潛力的府中商圈，占地面積約129坪、座位數198席，採與日本同步的店裝風格；該店距離捷運府中站僅需步行約2~3分鐘，地處購物與飲食聚集地，開幕後勢必迎來大批人潮。

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