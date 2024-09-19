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新竹愛買月底熄燈！ 美食街設櫃18年「吃香台灣小吃」掰了 闆娘宣布下一步

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝吃香台灣小吃Google map
圖／翻攝吃香台灣小吃Google map

愛買新竹店將熄燈，因不敵租金大漲，預計於9/30結束營業，引起當地人熱烈討論！而在賣場設櫃18年的店家「吃香台灣小吃」老闆娘也宣布下一步，並與愛買購物中心同步熄燈。

「吃香台灣小吃」林姓老闆娘昨（18日）在臉書社團「新竹大小事」PO文表示，她先在風城美食街設櫃4年，接著轉移到愛買美食街設櫃長達18年，期間22年累積了無數忠實客人，最近不少人紛紛致電詢問愛買收攤後，店家未來何去何從？

老闆娘回應表示「從年輕辛苦打拼38年的品牌，終於可以強迫我退休了，我將告老還鄉回新北市」，並對新竹人22年來的支持無限感恩，65歲的她已經無力在外縣市打拚，就此華麗轉身，新竹愛買B1美食街「吃香台灣小吃」將營業於9／30，與愛買購物中心同步按下熄燈號。

圖／翻攝吃香台灣小吃臉書
圖／翻攝吃香台灣小吃臉書

不少忠實粉絲看到後忍不住淚崩感嘆：「吃不到無敵辣椒了」、「每次都吃麻油雞麵線，好可惜啊！」、「從一家一個人吃到一家三個人…感謝..退休快樂」、「從小吃你們燒肉飯吃到大」、「希望老闆娘的好手藝可以傳承下去，排骨飯很好吃」。

台灣小吃 熄燈

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