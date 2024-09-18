還有機會吃得到！ 台北名店「泰式料理吃到飽」中秋節熄燈 店家：近期公告新地點

台北開業19年的知名吃到飽餐廳「泰鼎泰式料理」，主打提供平價、高CP值、多達70種菜色的泰式料理，因人力、食材成本因素，加上租約到期，餐廳已於(昨)中秋節熄燈，但店家也同步透露，新地點跟經營方式近期會再公告！

圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書

由獨臂刀王阿忠師掌廚的「泰鼎泰式料理」，開業已有19年，餐廳除了提供200元至400元的單點菜色，以及平日午餐630元、晚餐730元、假日780元的吃到飽模式，平日還有100元澎湃餐可選擇，每到用餐時刻總一位難求！

業者於8月初就在臉書粉專預告，將在9/17結束營業，「經營了20年的佛系泰國菜現點現炒吃到飽，難敵人力食材成本和管銷大幅度增長，我們正式在此和各位愛好泰鼎泰式料理的好朋友們說再見」。歇業消息一出，令許多忠實饕客忍不住感嘆，「可惜了，之前很常吃」、「雙北找不到第二家好吃的泰式料理」、「好可惜，我很愛吃你家的酸辣生蝦」。

圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書

但業者也透露，請消費者密切關注，新地點和經營方式將在近期公告，感謝大家這些年來的厚愛。