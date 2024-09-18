快訊

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校怒喊告

小米粽食物中毒案3死 3人病況穩定陸續出院、6人仍住院

還有機會吃得到！ 台北名店「泰式料理吃到飽」中秋節熄燈 店家：近期公告新地點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書
圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書

台北開業19年的知名吃到飽餐廳「泰鼎泰式料理」，主打提供平價、高CP值、多達70種菜色的泰式料理，因人力、食材成本因素，加上租約到期，餐廳已於(昨)中秋節熄燈，但店家也同步透露，新地點跟經營方式近期會再公告！

圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書
圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書

由獨臂刀王阿忠師掌廚的「泰鼎泰式料理」，開業已有19年，餐廳除了提供200元至400元的單點菜色，以及平日午餐630元、晚餐730元、假日780元的吃到飽模式，平日還有100元澎湃餐可選擇，每到用餐時刻總一位難求！

業者於8月初就在臉書粉專預告，將在9/17結束營業，「經營了20年的佛系泰國菜現點現炒吃到飽，難敵人力食材成本和管銷大幅度增長，我們正式在此和各位愛好泰鼎泰式料理的好朋友們說再見」。歇業消息一出，令許多忠實饕客忍不住感嘆，「可惜了，之前很常吃」、「雙北找不到第二家好吃的泰式料理」、「好可惜，我很愛吃你家的酸辣生蝦」。

圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書
圖／翻攝泰鼎泰式料理臉書

但業者也透露，請消費者密切關注，新地點和經營方式將在近期公告，感謝大家這些年來的厚愛。

編輯推薦

中秋節 吃到飽 泰式料理 熄燈

相關新聞

身份證有「這12碼」！王品送「龍膽石斑、板腱牛肉盤」

快拿出身份證！王品集團旗下「就饗」、「金咕」自即日起推出優惠方案，凡身份證符合「T、A、I、W、N、5、2、0」任一碼，...

現省459！必勝客大比薩38折起　滿額送米比薩＋地瓜條

為慶祝38週年，「必勝客」自即日起推出限時優惠活動，外帶大比薩可享38折起優惠，包括9種指定口味均可適用。另外消費滿額，...

還有機會吃得到！ 台北名店「泰式料理吃到飽」中秋節熄燈 店家：近期公告新地點

還有機會吃得到！ 台北名店「泰式料理吃到飽」中秋節熄燈 店家：近期公告新地點

礁溪麒麟酒店「全新串串火鍋吃到飽」！三款湯底、15種串串任選

愛吃串串火鍋的讀者看過來！礁溪麒麟酒店在今年7月全新推出首間串串火鍋吃到飽餐廳，讓饕客們盡情享受美味！餐廳位於酒店一樓，提供三種風味獨特的鍋底選擇，包括天香麻辣、味噌牛奶和特製養生蔬果湯底，每一口都令人回味無窮。其中，麻辣鍋底更是以特製蔬果湯為基底，加入魔鬼椒、辣油等秘製配料，辣得過癮又涮嘴。

獨／開14年！內湖人氣麵包「Le Gout」熄燈 網友不捨

你也是麵包控嗎？位於台北內湖的人氣麵包店「Boulangerie Le Gout」，近日宣佈將於9月27日熄燈，結束14...

現省120！「豬排丼、豬排咖哩」199元　吉豚屋插旗士林

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，繼推出9週年慶祝活動、魔物獵人聯名活動後，宣佈將於9月22日首度插旗台北市士林區。為慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。