礁溪麒麟酒店「全新串串火鍋吃到飽」！三款湯底、15種串串任選

愛吃串串火鍋的讀者看過來！礁溪麒麟酒店在今年7月全新推出首間串串火鍋吃到飽餐廳，讓饕客們盡情享受美味！餐廳位於酒店一樓，提供三種風味獨特的鍋底選擇，包括天香麻辣、味噌牛奶和特製養生蔬果湯底，每一口都令人回味無窮。其中，麻辣鍋底更是以特製蔬果湯為基底，加入魔鬼椒、辣油等秘製配料，辣得過癮又涮嘴。

圖／取自礁溪麒麟酒店臉書粉專

圖／取自礁溪麒麟酒店臉書粉專

除了鍋底，餐廳還提供15種串串選擇，像是雞肉、貢丸、魚板等，一旁更有以當地食材製作的蔬菜區，包含溫泉蕃茄、絲瓜等多種新鮮蔬果，無限供應任你享用！而且，現場提供肋眼牛、沙朗牛及噶瑪蘭豬等肉品現點現切，讓你享受肉香四溢的鮮美滋味。

圖／取自礁溪麒麟酒店臉書粉專

圖／取自礁溪麒麟酒店臉書粉專

為了讓更多顧客享受到這份美食，礁溪麒麟酒店即日起至9月30日推出「買一送一」優惠，每周一至周四兩人同行僅需879元！此外，平日限定的湧金精釀生啤也有買一送一優惠，讓你在美食之餘，還能暢飲啤酒，cp值真的超高！

不僅如此，酒店還推出一泊二食專案，入住輕奢親子房型，享受無敵夜景與美人湯泡湯體驗，讓這趟礁溪之旅既美味又放鬆，趕快預訂了啦。

圖／取自礁溪麒麟酒店臉書粉專