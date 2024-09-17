敬老樂活月！「敘日」餐廳吃到飽爽吃干貝、牡蠣7折起，同行者也有85折
六福旅遊集團旗下敘日全日餐廳，為迎接重陽節及10月1日聯合國世界老人日，特別推出「九九重陽．樂齡加碼優惠」，滿足樂齡聚會的美食需求。55歲以上用餐最高7折，同行親友還可以跟著85折，超好康趕緊揪團！
此次的優惠即日起至10月11日，專屬於凡55歲以上貴賓，可享平日午餐7折、假日午餐及晚餐75折優惠，同行親友亦享85折優惠，直接爽吃干貝、牡蠣等鮮美海鮮料理，cp值高又划算，服務費另加一成。
重陽節，農曆九月初九，又稱為敬老節，寓意健康長壽，是親友聚會的吉祥節日。敘日餐廳不僅提供多款異國料理，還根據季節推出特別主題菜單。本季的「漁獲豐收季」以豐富的海鮮美饌為主題，包含鮪魚尼斯沙拉、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷等，清爽開胃。
此外，餐廳現在還推出了多款精選異國料理，如地中海紅酒燉牛臉頰、爐烤肋眼牛排等，並加碼北海道干貝、燒烤牡蠣與假日限定的松葉蟹腳、生蠔料理。顧客亦可享受DIY手作提拉米蘇和經典甜點，為樂齡佳節增添美味，一起來訂位吧。
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