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是真的！鼎王為崔始源「破例提早一小時營業」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
始源大推來台必吃三美食。圖／friDay影音提供
始源大推來台必吃三美食。圖／friDay影音提供

Super Junior 崔始源率「DNA Lover」主演群鄭仁仙、李泰煥、鄭釉珍跨海接受friDay影音訪問，他們不僅開心用中文向台灣觀眾問好，也紛紛透露出各自對台灣的了解與喜愛。

崔始源對台灣美食相當熟悉，幾乎連想都不用想就立即推薦「便當、牛肉麵、火鍋」，並且滔滔不絕地分享經驗，「我很喜歡台灣的便當，裡面真的有很多種好吃的菜色，我如果住在台灣應該會胖十公斤」，「大家喜歡的鼎泰豐就是來自台灣，我每次去他們都會請我吃豆沙包，對我說『始源～好久不見』」。

他更自爆之前來台拍電影時，自己最愛的麻辣火鍋店（鼎王）本來11點才營業，但老闆卻為了他10點就開門，讓身旁的鄭仁仙忍不住感嘆他是「VVVIP客人」。 

除了崔始源與台灣有緣之外，李泰煥也曾為了拍攝電視劇來台取景，回憶起當時去過的景點，李泰煥表示自己去了很多地方，「我去過一個很大的市場，夜市也很棒」，並透露自己最喜歡的電影就是「那些年，我們一起追的女孩」，他也到該片取景的火車鐵軌去朝聖過。

在聊到九份時，鄭釉珍興奮地説：「我也去過，超級漂亮，很像童話故事裡的場景。」一旁鄭仁仙不禁默默地說：「只有我沒去過台灣耶！」她立即向準備去台灣開演唱會的始源問道：「你要帶我去嗎？請我吃火鍋」、「我去幫你擦汗」，可愛的反應讓現場笑成一片。

「DNA Lover」劇情描述多次戀愛失敗的基因研究員希望透過基因尋找真命天子，與風流婦產科醫生偶然相遇發生誤會，但在逐漸了解後卻漸漸產生情愫，friDay影音獨家每週六日與韓國同天更新。

始源、鄭仁仙、李泰煥、鄭釉珍一起受訪。圖／friDay影音提供
始源、鄭仁仙、李泰煥、鄭釉珍一起受訪。圖／friDay影音提供
始源獲得的待遇讓在座藝人相當羨慕。圖／friDay影音提供
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