「點八粵」下午茶爽吃港點198元！還有4大招牌首推「紅藜麥蒜香脆皮雞」
愛吃粵式與港點的台南讀者有福了！台南中西區新開幕的「點八粵」成為品牌旗下第八家分店，以現代化大理石紋裝潢與雜誌風格牆設計，吸引眾多喜愛拍照的網美前來打卡。店內不僅環境時尚，還推出「午後喫茶時光」優惠，無論平假日，餐點加飲料僅需198元起，讀者可以輕鬆享受高品質粵式美食，揪團預訂起來！
「點八粵」主打粵式料理和港式點心，並由主廚陳俊銘推薦四大招牌料理。當中，「宮保辣子雞丁」使用軟嫩雞腿肉以大火爆炒辣椒，香氣撲鼻；「功夫紅燒肉」則以細緻工藝滷製，外皮糖色鮮亮，入口即化。此外，「紅藜麥蒜香脆皮雞」融合台灣原住民食材紅藜麥，成為顧客的必點選擇。
不僅如此，點八粵現在即日起推出「午後喫茶時光」下午茶套餐，顧客可從多款港點中挑選四樣（像是蘿蔔糕、菠蘿包、叉燒酥等）搭配飲品，不限平假日，最低僅需198元起。雙層下午茶298元、三層風華盛宴僅398元，搭配多款飲品選擇，為饕客們打造高CP美食饗宴，真的超划算。
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