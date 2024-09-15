「點八粵」下午茶爽吃港點198元！還有4大招牌首推「紅藜麥蒜香脆皮雞」

走！出門吃吐司吧～溫熟成吐司品牌「PILLO」，將首間實體概念店開在大稻埕街區裡，不只改造了有百年歷史的老宅作為店舖，推出一系列以吐司為主要餐點的菜單，更與國產起司「Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」合作，聯手將台灣的風土融入餐點中，喜歡細細品味的吐司、麵包控們得快放入口袋名單中！

2024-09-14 11:28