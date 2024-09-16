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穿旗袍用餐送酸菜白肉鍋！高雄福華「江南春」改裝新開幕，對中姓名整桌5折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄福華飯店提供
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高雄福華大飯店近年針對客房、餐廳大改裝，近日旗下「江南春」餐廳斥資8000萬升級重新開幕，餐廳特別推出姓名對對碰遊戲，只要對中江、南、春、夏、秋、冬其中一字就打9折，最低整桌半價，還有穿旗袍用餐送酸菜白肉鍋！

圖／高雄福華飯店提供
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「江南春」是高雄少有的江浙上海料理，廣為人知的招牌料理像是鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、酸菜白肉鍋，還有一個月總能賣上千份的掛爐一品鴨。業者看準科技產業陸續進駐高雄，今年3月砸重金8000萬進行設備管線、包廂座位改裝，包括茶品、菜單、餐具、員工制服都全面升級

圖／高雄福華飯店提供
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江南春餐廳即日起至10月31日推出「姓名對對碰」，只要名字中含有「江、南、春、夏、秋、冬」，對中1字，整桌享9折；對中2字，整桌8折；優惠3字，整桌7折優惠。而名字叫「江南春」者，整桌5折優惠。此外，每日每餐期前10組，或是穿旗袍用餐，消費滿2800元就贈酸菜白肉鍋一鍋，趕快揪團親朋好友對對看姓名，有中趕快衝！

圖／高雄福華飯店提供
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