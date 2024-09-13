被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO跟團購主對話紀錄

中秋節將至，許多民眾已提前買好蛋黃酥、月餅等應景甜點，不過台南一間知名烘焙坊「小丞事」卻遭團購主「棄單」1100盒蛋黃酥，且對方事後還將責任全部推到烘焙坊上，讓業者氣炸將所有對話過程PO出，並強調不排除用法律途徑維護權益。

台南這家小丞事烘焙坊今年中秋遇上衰事，胖老闆在臉書公告，一開頭即表明八月初接獲「dradra_團購」下訂1100盒的菠蘿蛋黃酥禮盒，老闆請對方五天內先付訂金，也約定八月底尾款結清才算訂單成立，但後來根本沒付訂金，導致此訂單也不成立，老闆無奈說「被棄單1100盒，當下也真的非常無言。」

圖／翻攝小丞事臉書粉專

而該團購主已收了消費者的錢卻沒貨出，在出貨前才通知沒貨，把責任反推給業者「是因為訂單數量不夠才被取消」，更表示需要一點時間才能將消費者已付的錢匯還，卻不敢將自己沒匯款訂金遭取消的事實公布，而是把責任推給了店家。事後業者輾轉從其他消費者這邊得知，簡直氣炸！

據《三立新聞》報導，中秋是烘焙業的大節日，因此鴨蛋黃、麵粉這些材料都需要提早下單備料，「我們都已經準備好了，沒想到卻被棄單！」小丞事表示，目前提前預備的原物料所幸有消費者陸續訂購，目前已經消化了大約8成，僅剩2成左右。不過損失事小，比較擔心的是支持者誤以為小丞事「不出貨」，為了維護商譽，店家將雙方對話PO出，希望能夠別讓其他消費者誤會，至於團購主涉及到商譽問題，不排除用法律途徑維護權益。

該則公告很快在網路上引起熱議，不少網友留言：「到底是多傻才會覺得說謊不會被抓包」、「都什麼年代了，居然還會有人用這種超容易被戳破的手法？」、「我看起來他自己資金不夠下訂金，想先收人家錢來用，然後跟店家討論理由一堆。這種人不配跟人當團購主，隨時會捲款而逃」、「這社會總是這麼多說謊的人，明明是自己的問題卻推到別人頭上，幸好胖老闆知道了這件事，不然揹鍋壞商譽都不曉得！」。

圖／翻攝小丞事臉書粉專