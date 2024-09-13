「黑色星期五」週末連續優惠！ 超商咖啡第2杯5元、星巴克第2杯半價、漢堡王送無糖可樂

今天是13號適逢9月13日星期五，也就是俗稱的黑色星期五，台灣多家業者把握機會回饋消費者，萊爾富特別推出指定咖啡第2杯5元，星巴克也有第二杯半價活動，全家霜淇淋買一送一，漢堡王還送出無糖快樂水，把握機會快追！

◎星巴克

星巴克今天（9/13）推出「咖啡同好日 一起喝咖啡」活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯或特大杯、冰熱與口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

圖／翻攝星巴克官網

◎萊爾富

萊爾富對13日黑色星期五推出限時咖啡優惠，9/13當天到任一家萊爾富咖啡販售門市買指定的咖啡即享「第2杯5元」，優惠品項包含單件售價45元的Hi café 大杯冰美式咖啡與Hi café大杯熱美式咖啡。

圖／萊爾富提供

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至9/17，門市推出「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元、英式紅茶4杯100元、黑糖珍珠撞奶2杯100元。

在OPENPOINT行動隨時取APP則有520咖啡組合優惠，品項有特大杯拿鐵11杯、特大杯美式15杯、珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選13杯、一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選12杯、中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選8杯，這些組合皆只要520元！

圖／7-ELEVEN提供

◎全家

全家便利商店則自9/13至9/17的連續5天優惠，消費者可享Let’s Café與私品茶等明星商品61折起折扣，優惠組合包括中杯美式20杯1,000元，以及中杯拿鐵18杯1,000元，每位會員最多可購2組。特別優惠還包括Let’s Café特濃拿鐵與私品茶飲品，6杯或5杯組合分別只需200元。

圖／全家便利商店提供

除了咖啡優惠，還有多樣商品買1送1起，包含門市霜淇淋買一送一、FamiCollection天然水 (610ML)、菊花涼茶、阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕4款夯品買1送1。以及搖搖茶吧新品上市，指定同品項買2杯送1杯水果茶，指定品項為柳橙香柚綠茶、寒天甘蔗檸檬。

圖／全家便利商店提供

◎漢堡王

速食品牌「漢堡王」於9/13黑色星期五當天，找來百事可樂合作推出「無糖可樂免費喝」優惠，只要憑消費發票即可免費喝中杯無糖百事可樂1杯，各門市數量有限、送完為止。提醒活動不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等店。

圖／翻攝BurgerKing 漢堡王台灣臉書

◎麥當勞

麥當勞全球版APP推「激省晚餐券」，至9/13前每日晚上5時至9時，有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。