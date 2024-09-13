不二糕餅「蛋黃酥有蟑螂」造假疑雲！ 業者喊告　當事者深夜9點聲明回應

台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂，直呼超噁心！不二糕餅為此發聲強調，若有這麼大的異物還能非常完整包入蛋黃酥內，機率相對較低，並強調若無法提出購買證明，不排除提告。而爆料當事者又再度回應，還原整起事件並列出9點聲明，並強調沒有要索賠，只是希望大家注意食安的重要性，並質疑店家提出有「積極」聯絡的說法。

9/11一名網友透過臉書社團「爆料公社二社」發文，爆料「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，並指家中長輩吃到一半感覺怪怪的，才發現有半截蟑螂身體，擔憂另外一半蟑螂的身體已被長輩吃下肚，震驚表示「不二是間這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了」。

不二糕餅蛋黃酥有蟑螂被質疑造假，當事人深夜9點聲明。圖／翻攝爆料公社二社

對此不二糕餅表示，每一顆蛋黃酥都是師傅純手工包製，因豆沙及油皮相對非常柔軟，若有這麼大的一個異物要在包製過程中還要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低。之後，不二糕餅也和當事人聯繫上，除了關心客人長輩食用後的身體狀況外，也表示可以派司機過去收剩下的蛋黃酥以及異物做後續化驗，但對方聲稱蛋黃酥是朋友購買贈送給家人的，因此無法提供購買憑證，也不確定是否有辦法提供剩下的蛋黃酥、異物。不二糕餅強調，若客人提不出證據，不排除提出告訴以捍衛商譽。

不二糕餅蛋黃酥有蟑螂被質疑造假，當事人深夜9點聲明。圖／翻攝爆料公社二社

值得關注的是，當事人12日深夜進一步編輯發文列出「9點聲明」還原過程，強調自己只是普通的消費者，沒有同業中傷的問題，並指出該盒蛋黃酥是由家人的朋友在9/10到信義區遠百快閃活動，每人限購5盒的活動中，送給他家一盒，同時透露朋友是刷卡，可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄。

原PO強調沒有要索賠也沒有要補償，只是希望大家注意食安的重要性。同時也質疑，一大早各家記者都很關心，他也表示願意將手機號碼給店家，不過店家是在下午1：04才打電話聯繫，認為「跟上午新聞報導所說『積極』聯絡的說法似乎有些出入」。

當事者9/12再次聲明全文如下：

1. 對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。

2. 我不是烘焙業者也不是烘焙員工，所以沒有同業中傷的問題

3. 蛋黃酥來源：家人的朋友（也是我的朋友），9/10去信義區遠百快閃活動，每人限購5盒的活動中，送給我家一盒，既然是送禮，怎麼可能會把發票放在禮盒中，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，朋友沒有保留發票，但蛋黃酥是當天用信用卡刷卡購買，大約是中午左右買到，5盒小盒蛋黃酥+2個紙袋，金額共計1910元，信用卡末四碼因個資問題不方便直接寫出來，但可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄

4. 事情發生過程：蛋黃酥昨晚（9/11）從冰箱取出拿去微波加熱，但為了避免蛋黃酥加熱爆開，所以先用刀劃開（不是整個切半），加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，家人將異物仔細觀察，發現是半截的蟑螂。

5. 至於有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，它就是長這樣了。

6. 由於一大早各家記者都很關心，也有記者詢問是否願意將手機號碼給店家，我都說沒問題，但店家是在下午1：04才打電話給我，在此之前，我沒收到他們的FB私訊，不論是陌生訊息或垃圾訊息都沒有看到，跟上午新聞報導所說「積極」聯絡的說法似乎有些出入。

7. 不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。

新聞報導中，店家也有說，蛋黃酥中出現蟑螂的機率「很低」，但並不是說發生率為0，不管是多低，只要不是0，都還是可能發生。

8. 另外還要澄清，新聞說店家有以下表示：『 有時說蛋黃酥是「朋友贈送給自己，所以沒有單據」，又有時說「家人的朋友贈送給家人，沒有單據」。另外一下子說「蟑螂是被家中長輩咬到」，又會說「蟑螂是用鑷子從蛋黃酥裡面夾出來」，也令業者相當疑惑。』首先，家人的朋友本來也是我的朋友，買蛋黃酥給我們吃，所以是送我也是送家人吃。

再則，我說媽媽吃到如照片的大小時，發現怪怪的，最後才知道是半截蟑螂，並沒說蟑螂用鑷子從蛋黃酥中夾出來。

9. 還有事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，原因之一是因為觀察到目前為止，並沒發生上吐下瀉的情況。我們是普通的消費者，只想提醒大家注意食安問題，僅此而已

不二糕餅蛋黃酥有蟑螂被質疑造假，當事人深夜9點聲明。圖／翻攝爆料公社二社