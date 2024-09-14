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新開幕！溫熟成吐司「PILLO」首間實體店進駐大稻埕 百年老宅裡品嘗Q彈吐司

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／PILLO臉書
圖／PILLO臉書

走！出門吃吐司吧～溫熟成吐司品牌「PILLO」，將首間實體概念店開在大稻埕街區裡，不只改造了有百年歷史的老宅作為店舖，推出一系列以吐司為主要餐點的菜單，更與國產起司「Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」合作，聯手將台灣的風土融入餐點中，喜歡細細品味的吐司、麵包控們得快放入口袋名單中！

圖／PILLO臉書
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圖／PILLO臉書
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曾是日治時期專賣局的煙草倉庫，1970年以「大千百貨」之名開幕，在2016年正式登錄為台北市政府歷史建物，這棟延平北路上的五坎式街廓建築，是「PILLO」首間實體概念店選擇落腳的地方，搭配許多可愛有巧思的傢具，空間注入了溫暖的氣氛，成為向客人傳遞各種食材風味的美好載體，讓大家能在老宅裡慢慢品味時光的味道，期盼它成為散發誘人吐司香氣的全新打卡點。「PILLO」音近似枕頭，呼應品牌主打「如枕頭般Q彈」的吐司；而為了首間實體概念店開幕，更是在店內推出大稻埕限定的「青蔥溫熟成吐司」，用台式蔥麵包當作靈感，加入了年貨代表－烏魚子的風味，吃起來鹹香Ｑ彈，到大稻埕不妨去嘗鮮看看。

圖／PILLO臉書
圖／PILLO臉書

圖／PILLO臉書
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除了有許多不同口味的吐司之外，「PILLO」也與國產起司「Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」聯名推出餐點，將登上國宴和國際航空的台灣起司搭配吐司，推出了「粉紅雞肉醬吐司盒」、「Carrozza水果馬車三明治」、「經典溫熟成吐司奶油盤」三款聯名餐點，別忘了搭配「芭樂美式咖啡」或充滿米香的「米香拿鐵」等特色飲品、咖啡，來一次放鬆的下午茶時光。

圖／PILLO臉書
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PILLO bakery & cafe

營業時間：10：00～18：00，週一、四公休

地址：台北市大同區延平北路二段11號

電話：02-25551311

圖／PILLO臉書
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