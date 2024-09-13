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飯店Buffet現省619！敘日全日餐廳「9月惜食」 平日午餐限定「整桌每人899元」 生食級干貝、烤牡蠣吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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吃到飽光盤有優惠！台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳」邀請饕客惜食愛地球，特別推出平日午餐限定「整桌每人899元」優惠價，千元有找爽吃肥美海鮮美饌，喜愛吃Buffet的老饕記得先訂位！

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9月限定來了！吃到飽控都熟悉的南港超人氣Buffet「敘日全日餐廳」即日起至9/30推出「惜食清盤．永續期盼」活動，符合活動條件即享平日午餐限定「整桌每人899元」。只要在活動期間內提前電話預訂報名，並告知使用此優惠，用餐當日將發放「光盤集點卡」，當服務人員收到完整食用完畢之空盤將提供1點，集滿10點即享優惠價，且不另收服務費。

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值得注意的是，本活動每日限量10組、每組最多4人(含)以內；參與活動切勿刻意拿取少量餐點、增加用盤量。

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而當前美食主題為「漁獲豐收祭」，主推「北海道生食級干貝、燒烤牡蠣」無限吃，還有鮪魚酪梨壽司卷、鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏、紙包橄欖時蔬烤魚等限定佳餚不容錯過。把握惜食優惠899元（原價1,380元+10%）過癮開動，現省619元超懂吃。

敘日全日餐廳 惜食清盤活動資訊

活動日期與餐期：即日起～2024/9/30 平日午餐限定

活動內容：活動期間提前預訂報名，用餐當日發放「光盤集點卡」，服務人員收到完整食用完畢之空盤會提供1點，集滿10點即享整桌活動優惠價每人899元

訂位專線：02-6615-6526

注意事項：每日限量10組、每組最多4人(含)以內；請事先訂位，並告知使用此優惠；詳細規則以業者公告為準

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Buffet 吃到飽 壽司 敘日 海鮮 萬怡酒店

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