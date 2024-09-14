買一送一到中秋！ 30家up「中秋節美食優惠」 咖啡甜點、牛排串烤、披薩加炸雞、超解膩手搖統統有

迎接一年一度中秋節，吃膩烤肉的民眾趁此換新口味享好康！ 搶中秋商機各家業者好康齊發，udn旅遊美食頻道編輯幫整理超過30家美食品牌限時優惠，首先超商有咖啡、珍奶組合優惠520元、霜淇淋買一送一，速食餐飲業者祭出大披薩加烤雞組合799元、原味蛋撻禮盒買一盒送一顆，還有各家手搖飲料指定飲品買1送1，綠茶組合下殺30元等優惠，統統追起來！

➤超商、量販店

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至9/17，門市推出「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元、英式紅茶4杯100元、黑糖珍珠撞奶2杯100元。

在OPENPOINT行動隨時取APP則有520咖啡組合優惠，品項有特大杯拿鐵11杯、特大杯美式15杯、珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選13杯、一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選12杯、中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選8杯，這些組合皆只要520元！

●全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店則自9/13至9/17的連續5天優惠，消費者可享Let’s Café與私品茶等明星商品61折起折扣，優惠組合包括中杯美式20杯1,000元，以及中杯拿鐵18杯1,000元，每位會員最多可購2組。特別優惠還包括Let’s Café特濃拿鐵與私品茶飲品，6杯或5杯組合分別只需200元。

圖／全家便利商店提供

除了咖啡優惠，還有多樣商品買1送1起，包含門市霜淇淋買一送一、FamiCollection天然水 (610ML)、菊花涼茶、阿奇儂✕鮮乳坊聯名白巧戀乳雪糕4款夯品買1送1。以及搖搖茶吧新品上市，指定同品項買2杯送1杯水果茶，指定品項為柳橙香柚綠茶、寒天甘蔗檸檬。

●OKmart

圖／OKmart提供

因應中秋節商機，9/17至9/20購買大杯莊園級美式/拿鐵，或是濃厚系莊園級美式/拿鐵，不限冰熱飲，即享同品項買2送1優惠。

●美廉社

圖／美廉社提供

美廉社自即日起至9/17，推出咖啡優惠，「濃萃系列美式或拿鐵同品項買1送1」，自備環保杯再省5元。

●小北百貨

圖／小北百貨提供

小北百貨目前全台有49家門市導入現煮咖啡服務，為迎接中秋團圓的相聚時刻，9/17推出中秋節咖啡優惠，大杯美式/拿鐵同品項買1送1。

●林弎山

全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌林弎山，推出「繁花鳳梨酥」及「飛花土鳳梨酥」。圖／林弎山提供

呼叫林弎山！蝴蝶結造型鳳梨酥品牌「林弎山」於即起至9/18期間，在新竹巨城地下一樓中島區前快閃登場，推出中秋節前獻禮，只要名字裡有「林弎山」或是「弎山(ㄙㄢ ㄕㄢ)」諧音者，來店打卡就可憑身分證買大送小盒、買兩盒小盒送一盒小盒繁花8入鳳梨酥。

➤速食、餐廳

●麥當勞

麥當勞全球版APP提供多種優惠方案。圖／麥當勞提供

麥當勞夏季優惠券至9/17止，快手刀開吃！大薯、6塊麥克鷄塊及薯餅「加一元多一件」，與可口可樂、蜂蜜紅茶、檸檬風味紅茶等清涼消暑飲品「買一送一」，或是101元起的「超爽大餐」、209元起的超澎拜「雙人共享餐」通通有。

●肯德基

肯德基蛋撻。圖／取自肯德基官網

中秋蛋撻熟客卡來了！即日起至9/30，一本5張原味蛋撻禮盒兌換券只要990元，相當於7折超甜價，今年於門市營業時間皆可分次兌換。

●必勝客

必勝客和「屋馬燒肉」聯名推出「月見五盎司菲力比薩」。圖／必勝客提供

必勝客兩款套餐限定於9/14、9/15、9/17三天販售。「中秋節享樂餐」包括2個比薩(外帶買大送大/外送買大送小)及人氣副食4選1，再搭配麻糬QQ球，只要799元起，還能加價選購中秋限定與屋馬燒肉聯名的「月見五盎司菲力比薩」；「中秋節澎湃餐」套餐中除了含有3個大比薩，還有一個歡聚大拼盤，與一瓶1.25L可樂，只要1288元起，此套餐只在PK APP開賣。

●拿坡里

拿坡里限時推出「大披薩199」、「5塊炸雞199」方案。圖／拿坡里提供

拿坡里披薩．炸雞於9/18之前，原價369元的大披薩限時優惠199元、原價290的5塊炸雞特價199元，外帶內用都適用。

同一期間，推出「脆皮戰斧綜合桶」祭出買1送1優惠，每桶包含2隻脆皮戰斧雞腿、3塊義式炸雞。而「唰嘴無骨雞塊」也買1送1，優惠價109元。

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱祭出兩款中秋優惠套餐，「中秋雞腿串串餐」包含兩串金鳳炭燒雞腿串、甜甜包、小份地瓜薯條和中杯柚見紅心雪泥，特價199元；「中秋烤腿柚柚餐」則包括無敵烤腿、甜甜包、小份地瓜薯條和中杯柚見紅心雪泥，特價219元。套餐限時販售至9/30，惟桃園機場、松山機場、中崙、中壢及瑞光店不參與此次活動。

此外，頂呱呱推出「尋找秋鳳」活動，凡在9/22前持有名字中帶有「秋」或「鳳」字的身分證明，於門市購買任一超值套餐、派對組合餐或中秋套餐，即可免費兌換兩串「金鳳炭燒雞腿串」，每人限兌換一次。

●湳洋鍋物

湳洋必嚐烤物集合。圖／黑浮集團提供

以鍋宴與烤物雙組合推出2檔中秋優惠，活動一：9/4至9/30，凡點購「湳洋必嚐烤物」或「湳洋解膩沁飲」，憑黑浮集團 APP票券，享內用及外帶88折；活動二：自9/13至9/17於門市內用，對中姓名含「湳、洋、慶、中、秋」(同音亦可)，即贈價值320元的「泰奢炙烤松阪豬」乙份。

●青焰 炭火熟成牛排

「極焰老饕牛排」被稱為「CP值爆表之選」。圖/青焰提供

「青焰 炭火熟成牛排」進駐嘉軒酒店，取代原饗賓集團的朵頤餐廳，創新推出龍眼木直火炙烤牛排、整隻焗烤龍蝦與極焰老饕牛排等，外加40道以上異國佳餚及鮮果冰淇淋自助吧，高CP值只要698元起！自9/13至9/20，推出四人同行、一人免費。(四人均點主餐可享最低價主餐為優惠，不限平假日，服務費另計)

●思犇牛排

圖／思犇牛排提供

平價連鎖品牌「思犇牛排」，限定全台5間門市，自即日起至9/30的平日(週一至週五)出示教師證，四人(含)以上同行、一人排餐免費(限贈送最低價排餐)。配合門市有台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店

●思犇串烤

圖／思犇串烤提供

思犇串烤中秋節回饋粉絲，即日起至9/17，推出應景中秋活動：來店消費憑身分證姓名中有「中、秋、人、團、圓」其中任一字，並同桌消費滿500元，即送鮮蝦兩串(價值80元)；訂位晚上九點後用餐，滿800元即送100元折價券一張(限下次使用)；平日(週日～週四)晚上九點後消費，台啤買2送1。消費滿2000元還可參加「單手抓酒瓶」，抓幾支就送幾支！

●暖男炸雞X柒息地

暖男炸雞都刷上柒息地的烤肉神醬。圖／暖男炸雞提供

中秋應景小活動，即起到9/17，只要到暖男炸雞消費，並且回答店員，這次強強聯手合作的烤肉醬，是來自「柒息地」串燒居酒屋，當日所有消費直接打89折！

➤咖啡、飲品

●85℃

圖／85℃提供

85℃全台門市9/17限時從上午10點開始，推出中大杯咖啡系列買2送1，相當於67折優惠，寄杯卡買2張送1張，每張10杯，最多可以省下990元超級划算，當天限時12小時搶購千萬別錯過！

●大苑子

圖／大苑子提供

鮮果手搖飲品牌大苑子推出中火雙重優惠：一、9/13~9/17連續五天，大苑子APP註冊會員可領取芭樂檸檬49元優惠券(原價：北部70/中南部65元)，每日限量1,000張，每人限領1張；二、全台大苑子門市，每日每店限量100組埔里百香綠茶買一送一活動。

●萬波

圖／萬波提供

萬波島嶼紅茶祭出麥茶系列，與大家中秋同樂，即起到9/17舉辦買一送一：只要在門市購買麥茶系列任一款(限大杯)，即贈送大杯「島嶼紅茶、宣橋綠茶」二選一，每間門市每日限量100杯，送完為止。(電話外送、自取與線上點餐不適用，台南三井百貨店不參與活動)

另，foodpanda外送平台9/16至9/29接棒，推出「島嶼檸檬茶王、冬瓜檸檬」大杯買一送一(二杯糖冰需一致)。

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供

CoCo中秋節飲品於即日起至9/17享獨家優惠，推出果茶解膩首選「大杯百香綠茶或大杯芒果綠茶」單杯優惠價30元，不只省荷包，還幫身體解膩不卡油！

●COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY歡慶話梅系列新品上市，自9/16至9/20限時5天，在門市購買「話梅冰綠、話梅檸檬綠」即可享「任選第2杯半價」優惠，每人單筆限購2組，以價低者為優惠品項，數量有限、售完為止。

●康青龍

圖／老賴茶棧提供

即日起至9/24，於Uber Eats訂購康青龍，限定3款指定飲品「春釀青梅綠茶」、「風味金桔檸檬」、「碧玉茉莉奶綠」爽喝買一送一。

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供

即日起至9/30，春陽茶事推出中秋期間限定活動，使用外送平台foodpanda訂購「柚香烏龍」與「覆盆子紅茶」，可享買一送一優惠。

●顏太煮奶茶

圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮奶茶即日起至9/19，於全門市祭出「檸檬系列買2送1」優惠，優惠品項有金御檸檬綠、金御檸檬紅、金御檸檬青可享任選買2送1。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓祭出中秋節優惠活動，9/13至9/16復刻奶茶+加料任選「第二杯半價」，9/17中秋節當天「純茶系列任搭買1送1」，省荷包又解膩，咀嚼控必追！

●老賴茶棧

圖／老賴茶棧提供

老賴茶棧中秋限定優惠，9/13至9/17限時5天，只要購買任意2瓶2公升瓶裝飲品，即可免費獲得「醇原茶1杯」。瓶裝飲品開放全品項皆可用，醇原茶則有老賴紅茶、茉翠香綠、四季青茶、青霧綠茶、文清烏龍5選1，每人每次限購1組，售完為止。

●蔦日子

圖／蔦日子提供

愉悅系手搖飲「蔦日子」研發新品「黑糖波波沙沙」，結合黑糖焦香味與白玉珍珠，軟Q波波加上沙沙奶昔口感，一杯85元，自即日起至10/15全門市推出「第二杯50元」。

●頃刻間

圖／頃刻間提供

頃刻間推出兩款中秋白柚限定手搖飲「白柚檸檬綠」與「白柚多多綠」，於9/15至9/20快閃登場，白柚檸檬綠中杯60元、大杯70元，白柚多多綠則是中杯65元、大杯75元，解膩開喝。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏回饋消費者，即日起至9/20，會員綁定LINE帳號並於迷點平台上，單筆訂單購買「朝等紅茶系列」滿任2杯，即可參加(一)前1,000名完成之訂單，可獲得麥當勞指定早餐「滿福堡即享券」乙份(價值50元)。(二)可抽「礁溪老爺酒店-洋式標準套房雙人3天2夜住宿券」含早餐+1日晚餐，抽1名(價值58,960元含稅)。

●先喝道

圖／翻攝先喝道臉書粉專

先喝道於9/16、9/17，限時2日於全門市祭出「四季春茶王3杯89元」優惠。

●UG樂己

圖／UG樂己提供

UG樂己將於9/17全門市祭出限時1天「買3送1」優惠，只要購買「三窨十五茉／研選純茶」3杯即可免費多喝1杯。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish在官方LINE舉辦抽獎活動，凡9/16早上11:00前加入Mr.Wish 官方LINE，立即享有抽獎資格，得獎者9/16起至9/30凡至門市購買Mr.Wish x Kakao Friends聯名期間推出的造型罐飲品「芒果奶露」或「桃氣啵啵」任2罐，即可獲得免費【桃子款-輕巧保冷提袋】乙個！

另，即日起至9/18，於Mr.Wish的UberEats平台，點購消費滿300享85折優惠(最高折抵上限80元)，於Mr.Wish 熊貓外送平台則是在9/19-10/1，凡點購Mr.Wish飲品一般會員消費滿300享85折，Pro會員消費滿300員享8折。