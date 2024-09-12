「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

饗賓集團「iEAT饗愛吃」App至今吸引近250萬人註冊，10/18前歡慶上線5周年，只要到集團旗下任一品牌內用消費滿1,000元，可抽最大獎「饗 A Joy」雙人餐券，另還有饗饗、旭集、饗食天堂等Buffet餐券，以及開飯、饗泰多、真珠等餐廳共有92組；另加碼送點數活動，內用消費滿1,500元，送App點數10點，點數可換各品牌優惠券。

饗賓集團慶祝「iEAT饗愛吃」APP上線五週年，10/18前祭出「iEAT歡慶五週年 好禮雙饗」活動。圖／饗賓集團提供

歡慶「iEAT」五週年第一饗：活動期間於饗賓集團任一品牌內用消費，單筆實付金額滿1,000元，即可參加抽獎。最大獎為價值8,536元的「饗 A Joy」不限餐期雙人餐券乙張，此外，有機會抽到饗賓今年最新新莊宏匯i-Tower 38樓的鐵板料理品牌「旨醞」雙人餐券，還包括人氣Buffet「饗饗、旭集、饗食天堂、小福利麻辣鍋、果然匯」等品牌雙人餐券。

另外，還有1,000元現金券，可使用於「開飯、饗泰多、真珠」等單點品牌餐廳。獎項總價值超過20萬元，高達92組機會，消費次數愈多中獎機會愈高，每位會員至多一次中獎機會。

饗賓集團「iEAT饗愛吃」App周年慶，有機會抽到饗賓今年最新鐵板料理品牌「旨醞」雙人餐券。圖／饗賓集團提供

歡慶「iEAT」五週年第二饗：消費滿額就有禮，於活動期間內用，單筆消費實付金額滿1,500元，再贈送iEAT愛吃點數10點，消費次日入戶即可使用，活動加贈點數效期自領取日＋60日。下載「iEAT饗愛吃」APP並註冊成為會員，得獎名單將於10/24於「iEAT」官網與各品牌官網及粉絲頁公告，獎項餐券皆以「iEAT數位券」提供。