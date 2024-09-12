聽新聞
0:00 / 0:00
「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數
饗賓集團「iEAT饗愛吃」App至今吸引近250萬人註冊，10/18前歡慶上線5周年，只要到集團旗下任一品牌內用消費滿1,000元，可抽最大獎「饗 A Joy」雙人餐券，另還有饗饗、旭集、饗食天堂等Buffet餐券，以及開飯、饗泰多、真珠等餐廳共有92組；另加碼送點數活動，內用消費滿1,500元，送App點數10點，點數可換各品牌優惠券。
歡慶「iEAT」五週年第一饗：活動期間於饗賓集團任一品牌內用消費，單筆實付金額滿1,000元，即可參加抽獎。最大獎為價值8,536元的「饗 A Joy」不限餐期雙人餐券乙張，此外，有機會抽到饗賓今年最新新莊宏匯i-Tower 38樓的鐵板料理品牌「旨醞」雙人餐券，還包括人氣Buffet「饗饗、旭集、饗食天堂、小福利麻辣鍋、果然匯」等品牌雙人餐券。
另外，還有1,000元現金券，可使用於「開飯、饗泰多、真珠」等單點品牌餐廳。獎項總價值超過20萬元，高達92組機會，消費次數愈多中獎機會愈高，每位會員至多一次中獎機會。
歡慶「iEAT」五週年第二饗：消費滿額就有禮，於活動期間內用，單筆消費實付金額滿1,500元，再贈送iEAT愛吃點數10點，消費次日入戶即可使用，活動加贈點數效期自領取日＋60日。下載「iEAT饗愛吃」APP並註冊成為會員，得獎名單將於10/24於「iEAT」官網與各品牌官網及粉絲頁公告，獎項餐券皆以「iEAT數位券」提供。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言