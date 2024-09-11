跨越國界的至高法式拉麵！日本大阪名店「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」台灣首店開幕

來自日本大阪的超人氣拉麵店【抱きしめ鯛——鯛担麵專門店】，以獨特的日法融合料理聞名，正式登陸台灣！這家餐廳憑藉其將日本和食經典——鯛魚與法式烹調技術完美結合的創新拉麵，迅速在日本掀起熱潮，而今首度來台，勢必吸引大批饕客前來一探究竟。從日本出發，走向世界的鯛担麵。

圖／業者提供

【抱きしめ鯛】的誕生源於主廚對拉麵的重新詮釋。「拉麵是法式料理」，這句話展現了主廚 12 年法式料理專研後的深刻體悟。餐廳的招牌湯底，採用來自愛媛縣宇和島的高級真鯛魚熬製而成的「fume de poisson」，搭配濃郁的担担麵風味，創造出與眾不同的「鯛担麵」。

圖／業者提供

這份創意來自將鯛魚的鮮美與法式烹調技法融合，並以拉麵的形式呈現，為日本國民美食注入全新靈魂。品牌以「將感動透過一碗拉麵傳遞至世界各地」為願景，這股熱情從大阪延續至台灣，為食客帶來難忘的美味體驗。

鯛担麵的美味密碼：法式技藝與和風食材的完美邂逅

【抱きしめ鯛】的湯底以愛媛縣出產的真鯛為主角，運用法式湯品技法熬製，風味層次豐富且鮮美無比。湯頭濃厚卻不失清爽，與担担麵特有的辛香交織出獨特的味覺體驗。每一口都能感受到法式料理的精緻與日本食材的淳樸之美。

品味至高法式拉麵，【抱きしめ鯛】帶來感動

拉麵身為日本的美食代表，早已在全球擁有無數擁躉。而【抱きしめ鯛】不僅僅是延續這份熱愛，更將拉麵以全新姿態席捲美食地圖，通過法式料理技術讓鯛担麵成為一碗藝術。無論是對拉麵的愛好者，還是對法式料理情有獨鍾的饕客，這裡都能滿足您對美味的嚮往。

圖／業者提供

台灣首家【抱きしめ鯛——鯛担麵專門店】現已試營運，讓我們相約一同品嚐這份來自日本的美食感動。

圖／業者提供

抱きしめ鯛——鯛担麵專門店（台灣）

地址：台北市大安區延吉街108號

電話：02-2771-5921

停車資訊：路邊停車

營業時間：11:30-14:30（14:00最後點餐）、17:30-20:30（20:00最後點餐）

公休日：以粉專公告為主