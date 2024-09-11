終於能吃到了！「楊國福麻辣燙」全台首店試營運 最道地「骨湯麻辣燙」超頂必吃 加映「成都冒菜麻辣燙」新竹人先開動

義大利人不會傻眼了！台北喜來登的「比薩屋」義式餐廳推出全新台義混血比薩，即日起至10月20日，由義大利籍主廚以義式經典食材搭配台灣風味，創作六款全新口味的比薩。每雙週推出兩款期間限定比薩，讓義大利人也讚不絕口，價格自980元+10%起，揪團吃起來了。

2024-09-11 13:28