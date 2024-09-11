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終於能吃到了！「楊國福麻辣燙」全台首店試營運 最道地「骨湯麻辣燙」超頂必吃 加映「成都冒菜麻辣燙」新竹人先開動
等到了！中國知名麻辣燙連鎖店「楊國福麻辣燙」台灣總店將於9/14起試營運，主打還原最道地的口味與食材，不必飛中國也能親口嘗到最在地的上癮滋味。
中國美食在台各地與日俱增，不少網紅美食都吸引饕客朝聖嘗鮮。而中國平價美食中極具代表性的「麻辣燙」更不在話下，繼張亮麻辣燙登台後，另一知名連鎖品牌「楊國福麻辣燙」終於發布了開幕的好消息，將於9/14起試營運。其台灣總店位於北市南港路二段上，為還原最道地的口味，食材以空運方式來台，加上獨門骨湯湯頭，不論是嘗鮮還是回憶美好滋味都值得來吃上一趟。
此外，新竹人免跑台北，在地就有主打成都火鍋型態的新式冒菜麻辣燙，來自四川成都的「冒大仙冒菜麻辣燙」在全球擁有超過1500間門市，更創下單日最高破百萬人進店的驚人紀錄。以「吃多少夾多少」的消費方式，既能客製化吃到想吃的食材，同時也不會浪費，新竹人先手刀開吃道地中國味囉。
楊國福麻辣燙 台灣總店
開幕日：2024/9/14起試營運
地址：台北市南港區南港路二段280號
營業時間：11:00-23:00（根據營運狀況調整）
電話：（02）26532277
冒大仙冒菜麻辣燙 新竹園區店
地址：新竹市東區光復路一段427號
營業時間：11:00-13:30、17:00-21:00
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