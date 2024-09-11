義大利人會喜歡！喜來登推「開心果火腿披薩」「松露羅馬豬肉捲比薩」大受好評

義大利人不會傻眼了！台北喜來登的「比薩屋」義式餐廳推出全新台義混血比薩，即日起至10月20日，由義大利籍主廚以義式經典食材搭配台灣風味，創作六款全新口味的比薩。每雙週推出兩款期間限定比薩，讓義大利人也讚不絕口，價格自980元+10%起，揪團吃起來了。

首先第一波推薦「開心果火腿比薩」與「義大利比薩餃」。前者使用西西里開心果醬、Mortadella香腸與絲綢乳酪，口感香濃迷人；後者則是經典的拿坡里街頭美食，外酥內軟，內餡包括沙拉米臘腸與莫札瑞拉起司，讓每一口都充滿義式熱情。

圖／台北喜來登大飯店

第二波9月16日至29日推出「鳳梨干貝海鮮總匯比薩」，以台灣鳳梨醬搭配北海道干貝與虎蝦，口感層次豐富。還有「伊比利火腿無花果比薩」，清甜無花果與頂級伊比利火腿的組合，甜鹹交織，別具風味。

圖／台北喜來登大飯店

最後，9月30日至10月20日推出「松露羅馬豬肉捲比薩」與「龍蝦臘腸番茄比薩」，兩款比薩皆以高級食材與創意搭配，帶來濃郁層次的口感體驗，是不是已經垂涎欲滴了，即刻預約開吃吧！