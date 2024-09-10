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呼叫「弎山」買大送小！ 3大幸福中秋禮盒 林弎山蝴蝶結鳳梨酥、PAUL 提拉米蘇蝴蝶酥、JPH 可可月餅

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

迎接幸福中秋，推薦3品牌禮盒參考，有全新蝴蝶結造型鳳梨酥「林弎山」及中秋加碼優惠、PAUL法國麵包甜點沙龍融合月餅、蝴蝶酥、玫瑰蜜桃茶，推出台灣限定「月影巴黎」、獲獎無數的頂級巧克力品牌Jean-Paul Hévin更在美味的月餅上繪製優惠的法式美景，值得一一細細品嚐。

➤全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌「林弎山」中秋節優惠

全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌林弎山，推出「繁花鳳梨酥」及「飛花土鳳梨酥」。圖／林弎山提供
全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌林弎山，推出「繁花鳳梨酥」及「飛花土鳳梨酥」。圖／林弎山提供

「林弎山」承繼自閩南的百年製餅工藝，成為全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌，推出「繁花鳳梨酥」是經典鳳梨冬瓜口味，及「飛花土鳳梨酥」是經典土鳳梨口味，讓濃厚的古早味相融於精緻的現代設計，每一口都充滿著濃濃的台灣風情。

全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌林弎山，推出「繁花鳳梨酥」及「飛花土鳳梨酥」。圖／林弎山提供
全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌林弎山，推出「繁花鳳梨酥」及「飛花土鳳梨酥」。圖／林弎山提供

全新蝴蝶結造型鳳梨酥品牌「林弎山」於即起至9/18期間，在新竹巨城地下一樓中島區前快閃登場，推出中秋節前獻禮，只要名字裡有「林弎山」或是「弎山(ㄙㄢ ㄕㄢ)」諧音者，來店打卡就可憑身分證買大送小盒、買兩盒小盒送一盒小盒繁花8入鳳梨酥，呼叫弎山，快來林弎山相見歡！

➤PAUL法國麵包甜點沙龍 復古摩登風格台灣限定「月影巴黎」

星夜藍調寶盒。圖／PAUL TAIWAN提供
星夜藍調寶盒。圖／PAUL TAIWAN提供

法國品牌《PAUL法國麵包甜點沙龍》承襲百年的烘焙理念，為中秋帶來一場法式味蕾饗宴！祭出「星夜藍調寶盒」，運用法式奢華貴氣經典珠寶盒為主軸，外盒以優雅寶藍的皮革包覆，每盒都有專屬的編號，獨一無二限量搶購，內含有東方美人桃山月餅、蝴蝶酥、玫瑰蜜桃茶，此外還給予一個PAUL經典馬克杯，內容豐富又氣派！

月影巴黎。圖／PAUL TAIWAN提供
月影巴黎。圖／PAUL TAIWAN提供

2024中秋PAUL更推出台灣限定「月影巴黎」，外盒設計以黑搭配高質感古銅金，彰顯高貴氣質，以巴黎鐵塔、滿月、玉兔圖騰點綴，增添時髦摩登感，內含有法式道地蝴蝶酥做成的迷你款，推出「經典奶油、提拉米蘇」兩種口味，還贈送PAUL限定提袋，送禮大方十分體面！

➤頂級巧克力品牌Jean-Paul Hévin 中式月餅與西式可可絕美交織

璀燦明月 中秋月餅禮盒。圖／Jean-Paul Hévin提供
璀燦明月 中秋月餅禮盒。圖／Jean-Paul Hévin提供

頂級巧克力品牌Jean-Paul Hévin，今秋以永恆巴黎為主題，將中式月餅與西式可可交織出的絕佳非凡滋味，JPH把優雅的法式風範與美景繪製設計於美味的月餅上並空運來台，訂製出台灣獨家限量的JPH頂級可可造型月餅！

「艾菲爾夜曲 濃黑可可月餅」奢華鮮甜葡萄柚搭配上精選滑順濃郁巧克力甘奈許，頂級莊園薄脆可可外衣包裹香純黑可可，帶出奢華驚喜滋味；「金夜凱旋 牛奶可可月餅」以香醇牛奶可可包裹榛果杏仁糖，濃順巧克力與脆口滋味於口中融化。

尊爵星耀 綜合月餅點心禮盒(左)、珍藏璽月 月餅禮盒(右)。圖／Jean-Paul Hévin提供
尊爵星耀 綜合月餅點心禮盒(左)、珍藏璽月 月餅禮盒(右)。圖／Jean-Paul Hévin提供

JPH永恆巴黎月餅系列即日起限量於JPH台北101門市、JPH晶華酒店門市販售，可依據個人喜好選搭，可可造型月餅、夾心可可、酥脆順口的佛羅倫斯等，打造出獨一無二的中秋贈禮！

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中秋節 鳳梨酥

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