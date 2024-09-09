「海底撈」開學季享88折優惠！打卡再送專屬小禮、限定店啤酒買1送1

開學享優惠！海底撈為迎接開學季，特別推出「學生優惠活動」。即日起至9月30日，學生只要在指定時段內至全台海底撈門市用餐，並出示有效的學生證明文件，如學生證、入學通知書、學雜費收據或教師證，即可享有菜品88折的優惠，讓學生族群享受經濟實惠的火鍋美食。

圖／取自海底撈官網

此外，海底撈還設計了趣味活動，學生只要在用餐時對店員說出「我這學期歐趴」或「我考試要拿100分」等密語，即可獲得開學限定小禮，或可以透過在海底撈官方粉絲專頁或Instagram上打卡，並標註@haidilaotaiwan，同樣可獲得限量好禮喔！

圖／取自海底撈官網

圖／取自海底撈官網

特別的是，廣三SOGO店獨家推出「啤酒買一送一」活動，即日起至9月30日，每晚22點後，顧客可享受淡爽拉格啤酒（單瓶110元）或金牌啤酒（120元）買一送一的優惠，為喜歡啤酒的顧客提供了絕佳搭配麻辣鍋的選擇，趕快揪團了！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康