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久等了！三商巧福限時6天「牛肉麵、排骨飯」特價109 還有拿坡里「大披薩、5塊炸雞199」要搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

揪吃三商巧福！三商巧福的牛肉麵排骨飯優惠終於來了，限時6天特價只要109元，就能享用最招牌最經典的涮嘴美味。另有搭配飲料和配菜的超值價，饕客們下週起就開吃！

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

三商巧福最新「FUN價應援團」優惠活動即將開跑，9/9至9/14，經典必吃「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」特價109元。單吃不夠過癮，還有「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元，以及「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」135元的活動價，久等的美味優惠當然不容錯過啦。

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

此外，別忘了還有同為三商餐飲集團旗下的披薩專賣「拿坡里」祭出週年慶福利，9/18前「大披薩、5塊炸雞」只要199元的超殺好康，最高現省170元，披薩、炸雞統統爽爽嗑。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

三商巧福 FUN價應援團活動資訊

活動期間：2024/9/9～9/14

優惠內容：「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」特價109元；「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元；「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」特價135元

圖／三商巧福提供
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三商巧福 披薩 拿坡里 排骨飯 炸雞 牛肉麵

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