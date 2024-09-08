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入秋必吃5大甜點！1000cc泰奶、東京BAKERY HEIDI羊角麵包、MINIMAL 冰淇淋統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／取自「BAKERY HEIDI」臉書 圖右上／取自「 MINIMAL」臉書 圖右下／取自「beard papa’s 」臉書
圖左／取自「BAKERY HEIDI」臉書 圖右上／取自「 MINIMAL」臉書 圖右下／取自「beard papa’s 」臉書

入秋搭配甜點保證氣氛滿滿，從無二會所的「甜秋午茶」，到來自東京的「BAKERY HEIDI」麵包快閃店，還有結合異國風味的泰式奶茶泡芙，皆讓美食愛好者感受到甜點的無限魅力。udn整理五大必吃甜點，冰淇淋、泡芙與泰奶等統統有，這些甜點不僅有著創意十足的風味，還搭配節氣，絕對是不可錯過入秋的美食體驗。

1. 無二會所「甜秋午茶」

無二會所為迎接秋季推出限定的「甜秋午茶」，以台農57號地瓜製成的地瓜巴斯克蛋糕，搭配香甜的栗子泥，打造出「甜栗地瓜巴斯克」。另一款則是「甜栗蜂蜜胡桃奶酪」，以軟嫩奶酪搭配蜂蜜胡桃酥，口感豐富。飲品部分則選用新北坪林的文山包種茶，結合桂花香，創造出清新淡雅的「桂花青茶」，為午後時光帶來舒適的氛圍。

圖／取自「無二會所」臉書
圖／取自「無二會所」臉書

2. 東京 BAKERY HEIDI 快閃店

知名的東京麵包品牌「BAKERY HEIDI」首度來台快閃，登陸台北喜來登大飯店，將帶來經典的「新月羊角」、「鹽奶油捲」等15款人氣麵包，並推出台灣限定的「蜂蜜無花果乳酪麵包」和「玄米吐司」。這次快閃活動將持續兩個月，讓您不必飛往日本即可享受頂級的麵包美味。

圖／取自「BAKERY HEIDI」臉書
圖／取自「BAKERY HEIDI」臉書

3. MINIMAL 冰淇淋系列

來自台中米其林餐廳「澀(Sur-)」的衍生品牌 MINIMAL，主廚萬士傑以義式冰淇淋為媒材，推出多款獨特的風味組合，如「0°C 枇杷、西洋梨」和「180°C 米、毛豆」，融合現代料理的創意手法，帶來耳目一新的冰淇淋體驗。店內同時提供六款外帶冰淇淋供選擇，讓冰淇淋愛好者們不容錯過。

圖／取自「 MINIMAL」臉書
圖／取自「 MINIMAL」臉書

4. beard papa’s「泰式奶茶泡芙

beard papa’s 再次創新，以泰式奶茶為靈感，推出「泰式奶茶泡芙」。濃郁的泰式奶茶內餡與酥脆泡芙外皮形成完美對比，帶來多層次口感。同時，廣受歡迎的「杏仁棒棒」也將回歸，以香脆杏仁角撒在派皮上，無論搭配何種內餡都別具風味。

圖／取自「beard papa’s 」臉書
圖／取自「beard papa’s 」臉書

5. miss. pang pang「1,000cc桶裝泰奶」

泰式甜點品牌「邦邦小姐 miss. pang pang」由泰籍主廚創立，推出限量「1,000cc桶裝泰奶」。這款大容量泰奶以鮮乳坊牛奶和手標泰式茶葉調製，濃郁香甜，價格實惠，一桶僅售149元，是泰奶愛好者的最佳選擇。

圖／取自「邦邦小姐 miss. pang pang」臉書
圖／取自「邦邦小姐 miss. pang pang」臉書

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