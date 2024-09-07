快訊

土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

證件秀出來！ 「中秋節美食優惠」懶人包 超強Buffet500元、牛排餐買4贈1、人氣烤物88折鍋物66折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

迎接9月份的美食好康！本月有9/17中秋節、9/28教師節，各家餐飲業者把握時機，部分店家以「證件優惠」推出好康吸客，如高雄萬豪的豪享自助餐，找「9友」活動，下殺至5.5折好康，一人最低500元左右就能瘋狂吃到飽，有這一鍋集團推旗下5品牌，祭出鍋物優惠66折，更有連鎖思犇牛排為教師們帶來「4人同行1人可享免費排餐」優惠，快來看udn旅遊美食頻道為大家盤點優惠情報！

●M9豪享自助餐廳

圖／高雄萬豪酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／高雄萬豪酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9/30，周一至周五推出「找9友」優惠活動，對中1碼9享9.1折，2碼9享8.2折，以此類推，最多可集滿5碼9享5.5折好康；加碼於9/14至9/17的午晚餐時段推出主題料理，吃得到脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排等，最低一人只要506元瘋狂開吃。

●湳洋鍋物

湳洋必嚐烤物集合。圖／黑浮集團提供
湳洋必嚐烤物集合。圖／黑浮集團提供

以鍋宴與烤物雙組合推出2檔中秋優惠，活動一：9/4至9/30，凡點購「湳洋必嚐烤物」或「湳洋解膩沁飲」，憑黑浮集團 APP票券，享內用及外帶88折；活動二：自9/13至9/17於門市內用，對中姓名含「湳、洋、慶、中、秋」(同音亦可)，即贈價值320元的「泰奢炙烤松阪豬」乙份。

●思犇牛排

圖／思犇牛排提供
圖／思犇牛排提供

以平價CP值高聞名的連鎖品牌「思犇牛排」，自即日起至9/30推出「謝師月」活動，限定全台5間門市，只要九月的平日(週一至週五)出示教師證，四人(含)以上同行、一人排餐免費(限贈送最低價排餐)。配合門市：台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店

●這一鍋集團

向辛勤的記者、軍警消、醫護、教師等專業服務人員致敬，即日起至10/9期間，這一鍋集團旗下5大品牌攜手推出專屬折扣：

．「這一鍋」：於16:00前至門殿用餐，只要滿低消，即可享全單66折優惠。

這一鍋。圖／這一鍋集團提供
這一鍋。圖／這一鍋集團提供

．「燒肉同話」：於台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證點任一套餐即可享「燒肉套餐66折獻禮」；台中麗寶店則推出指定餐點限時加購優惠活動。

燒肉同話。圖／這一鍋集團提供
燒肉同話。圖／這一鍋集團提供

．「這一小鍋」：活動期間內16:00前來店消費，持證即可享「主餐」66折優惠，加碼秋季海鮮大賞。

這一小鍋。圖／這一鍋集團提供
這一小鍋。圖／這一鍋集團提供

．「叁加叁泡椒酸菜魚」：持證消費即可享單點全品項66折，另外推出全新兩道經典魚料理「叁記麻辣烤魚」與「叁記剁椒魚」。

叁加叁泡椒酸菜魚。圖／這一鍋集團提供
叁加叁泡椒酸菜魚。圖／這一鍋集團提供

．「九初」：於14:00至17:00間，持證外帶消費滿66元，即贈送一杯古早味紅茶或清涼冬瓜露。

九初。圖／這一鍋集團提供
九初。圖／這一鍋集團提供

●暖男炸雞X柒息地

暖男炸雞都刷上柒息地的烤肉神醬。圖／暖男炸雞提供
暖男炸雞都刷上柒息地的烤肉神醬。圖／暖男炸雞提供

中秋應景小活動，從9/6到9/17，只要到暖男炸雞消費，並且回答店員，這次強強聯手合作的烤肉醬，是來自「柒息地」串燒居酒屋，當日所有消費直接打89折！

●麟鄰茶寓

麟鄰茶寓「白露茶-阿里山珠露」。圖／黑浮集團提供
麟鄰茶寓「白露茶-阿里山珠露」。圖／黑浮集團提供

麟鄰茶寓週年暖心推出1萬杯「白露茶-阿里山珠露」，自即起至9/30止，至「麟鄰茶寓」台中Lalaport店，完成指定活動步驟，同時加入LINE社群，即可獲贈價值220元的「白露茶-阿里山珠露」一杯，詳細步驟可至官方Facebook查閱。

編輯推薦

Buffet 中秋節 懶人包

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

台北6間街邊酒吧推薦！除了Fake Sober，你還去過哪幾家超嗨酒吧？

台北的夜晚總有一種特別的魅力，讓人忍不住想走出家門，享受城市的活力。其中，信義的 Fake Sober 就是許多台北年輕人每到週末必去的夜生活勝地，但其實除了這裡外，在信義區和圓山區的街頭，還有一些很受歡迎的戶外台北酒吧，氣氛輕鬆自在，讓人隨時都能加入派對。是愛玩夜生活的朋友們經常光顧的好去處。無論是想和朋友聊聊天，還是跳舞到天亮，這裡都能讓你感受到台北夜晚的無限可能。

證件秀出來！ 「中秋節美食優惠」懶人包 超強Buffet500元、牛排餐買4贈1、人氣烤物88折鍋物66折

證件先拿出來！ 「中秋節美食優惠」懶人包 超強Buffet500元 人氣烤物88折

身分證號有「9」注意！高雄萬豪55折、506元吃到飽

高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9月30日，平日周一至周五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字...

連續4天、第二杯10元！85℃「多多分享日」全系列優惠

85℃「多多分享日」今（9月7日）起到9月10日，連續4天，全台門市大杯冰初露多多綠、芒果多多和洛神多多三種任選，第二杯...

星粉最愛！星巴克「南瓜拿鐵膠囊」首度登台

星粉注意了！星巴克家享咖啡推出秋季限定新品，包含「經典風味團聚禮盒」和「家享隨行咖啡禮盒」兩款中秋禮盒，還有人氣熱銷的星...

「麻辣45」台北本店熄燈倒數！9月13日起全面88折

乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」宣布，由於台北本店房租即將到期，再加上中國進口辣椒原料取得越來越不易，本店將於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。