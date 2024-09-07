證件秀出來！ 「中秋節美食優惠」懶人包 超強Buffet500元、牛排餐買4贈1、人氣烤物88折鍋物66折

迎接9月份的美食好康！本月有9/17中秋節、9/28教師節，各家餐飲業者把握時機，部分店家以「證件優惠」推出好康吸客，如高雄萬豪的豪享自助餐，找「9友」活動，下殺至5.5折好康，一人最低500元左右就能瘋狂吃到飽，有這一鍋集團推旗下5品牌，祭出鍋物優惠66折，更有連鎖思犇牛排為教師們帶來「4人同行1人可享免費排餐」優惠，快來看udn旅遊美食頻道為大家盤點優惠情報！

●M9豪享自助餐廳

圖／高雄萬豪酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9/30，周一至周五推出「找9友」優惠活動，對中1碼9享9.1折，2碼9享8.2折，以此類推，最多可集滿5碼9享5.5折好康；加碼於9/14至9/17的午晚餐時段推出主題料理，吃得到脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排等，最低一人只要506元瘋狂開吃。

●湳洋鍋物

湳洋必嚐烤物集合。圖／黑浮集團提供

以鍋宴與烤物雙組合推出2檔中秋優惠，活動一：9/4至9/30，凡點購「湳洋必嚐烤物」或「湳洋解膩沁飲」，憑黑浮集團 APP票券，享內用及外帶88折；活動二：自9/13至9/17於門市內用，對中姓名含「湳、洋、慶、中、秋」(同音亦可)，即贈價值320元的「泰奢炙烤松阪豬」乙份。

●思犇牛排

圖／思犇牛排提供

以平價CP值高聞名的連鎖品牌「思犇牛排」，自即日起至9/30推出「謝師月」活動，限定全台5間門市，只要九月的平日(週一至週五)出示教師證，四人(含)以上同行、一人排餐免費(限贈送最低價排餐)。配合門市：台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店

●這一鍋集團

向辛勤的記者、軍警消、醫護、教師等專業服務人員致敬，即日起至10/9期間，這一鍋集團旗下5大品牌攜手推出專屬折扣：

．「這一鍋」：於16:00前至門殿用餐，只要滿低消，即可享全單66折優惠。

這一鍋。圖／這一鍋集團提供

．「燒肉同話」：於台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證點任一套餐即可享「燒肉套餐66折獻禮」；台中麗寶店則推出指定餐點限時加購優惠活動。

燒肉同話。圖／這一鍋集團提供

．「這一小鍋」：活動期間內16:00前來店消費，持證即可享「主餐」66折優惠，加碼秋季海鮮大賞。

這一小鍋。圖／這一鍋集團提供

．「叁加叁泡椒酸菜魚」：持證消費即可享單點全品項66折，另外推出全新兩道經典魚料理「叁記麻辣烤魚」與「叁記剁椒魚」。

叁加叁泡椒酸菜魚。圖／這一鍋集團提供

．「九初」：於14:00至17:00間，持證外帶消費滿66元，即贈送一杯古早味紅茶或清涼冬瓜露。

九初。圖／這一鍋集團提供

●暖男炸雞X柒息地

暖男炸雞都刷上柒息地的烤肉神醬。圖／暖男炸雞提供

中秋應景小活動，從9/6到9/17，只要到暖男炸雞消費，並且回答店員，這次強強聯手合作的烤肉醬，是來自「柒息地」串燒居酒屋，當日所有消費直接打89折！

●麟鄰茶寓

麟鄰茶寓「白露茶-阿里山珠露」。圖／黑浮集團提供

麟鄰茶寓週年暖心推出1萬杯「白露茶-阿里山珠露」，自即起至9/30止，至「麟鄰茶寓」台中Lalaport店，完成指定活動步驟，同時加入LINE社群，即可獲贈價值220元的「白露茶-阿里山珠露」一杯，詳細步驟可至官方Facebook查閱。