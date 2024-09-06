中秋聚餐推薦！台北松菸gonna+期間限定派對　爐烤和牛配地中海料理吃到飽 還能抽長榮雙人機票

中秋節吃膩了烤肉大餐配啤酒嗎？雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅gonna+首次舉辦「2024地中海超chill中秋派對」，9/16至17日共3場次，活動內容含地中海美食吃到飽、寵物落地友善、調酒暢飲，及live樂團演唱等，參加還有機會抽中「長榮航空美加不限航點雙人機票」！

gonna+首次舉辦「2024地中海超chill中秋派對」，9/16至17日共3場次。圖片來源｜gonna+

台北松菸生態池畔旁 gonna+超chill中秋派對

gonna+的「2024地中海超chill中秋派對」早鳥優惠每人1,680元、孩童100cm以下免費，寵物加購129元還能享有專屬餐點，不讓毛小孩孤單留在家，全家都能在gonna+賞月同樂！

gonna+「2024地中海超chill中秋派對」。圖片來源｜林芳如攝影

gonna+為寵物友善餐廳。圖片來源｜gonna+

gonna+是人氣健康餐飲品牌「gonna EAT」升級版，延續品牌精神，不僅主張好肉好菜、均衡飲食，更新增超過30道全新菜色及多款調酒，因為座落於松菸古蹟環境中，氣氛優雅清幽，在歷史建築「機械修理廠」既有的木造結構上加入大量的金屬建材、開放式廚房、T型展台等，打造時尚且舒適的用餐空間。

gonna+環境。圖片來源｜林芳如攝影

主食肋眼和牛或香料豬肉捲＋美食自助吧

首次主辦的「2024地中海超chill中秋派對」，每人享有主餐爐烤澳洲肋眼和牛或香料豬肉捲（二選一）加上美食自助吧；「爐烤澳洲和牛肋眼」精選澳洲和牛的肋眼部位，經過爐火慢烤，鎖住肉汁與鮮甜，外酥內嫩，入口即化。

爐烤澳洲和牛肋眼。圖片來源｜林芳如攝影

「香料豬肉捲」則選用上等活菌豬將茴香籽、迷迭香等香料，填滿豬肉、捲成圓柱狀，放入烤箱慢火烤熟，再大火烤至金黃酥脆，每一口都帶有香料的豐富層次，完美詮釋義大利的經典名菜。

香料豬肉捲。圖片來源｜gonna+

派對現場的美食自助吧包含超營養食物、爐烤蔬菜等沙拉區；手作方形羅馬Pizza、亞洲風炸春捲、優格燕麥炸雞等經典熱菜，以及奇異果沙沙法國麵包、胡蘿蔔蛋糕等手作甜點。

美食自助吧。圖片來源｜gonna+

優格燕麥炸雞。圖片來源｜林芳如攝影

中秋佳節一定要酒類暢飲！派對限量3場次

而飲料區提供Sangria調酒暢飲，額外加價499元享紅、白酒及啤酒無限暢飲！派對用餐者即有機會抽中「長榮航空美加不限航點雙人機票」，早鳥優惠至9/10止，成人1,680元、140cm以下孩童680元（100cm以下孩童免費），寵物每隻餐點加購價129元，9/16晚上、9/17中午與晚上各一場，總共三場次，每場席位有限，售完為止。

寵物餐點。圖片來源｜林芳如攝影

另外，9/18起平日下午2點至5點提供「gonnaDrink 午後暢飲」專案，每人499+10%元，限時2小時可享紅酒、白酒、啤酒、調酒等，以杯換杯、無限暢飲，同時能以85折優惠任點小盤菜，在具有信義綠洲之稱的松山文創園區生態池畔旁，輕鬆度過暢聊時光。

gonna+

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02-2769-2885

營業時間：週一～五 12:00～21:00、週六及週日 11:00～21:00

官方IG：https://reurl.cc/Ovdx8R

喝酒請勿開車，未滿18歲請勿飲酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301903