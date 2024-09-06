1萬個位子秒殺！ 台中人快搶訂「門前隱味牛肉麵」舊城店試營運 9／6開放線上預約

號稱全台最難預訂的「門前隱味牛肉麵」，今年一口氣宣布成立3家分店，繼西門町開業的昆明店、漢口店後，近期將插旗台中，台中舊城店將在9/14開幕，預計9/6下午1點13分開放線上預約，台中人快手刀搶訂囉！

西門漢口店。圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

「門前隱味」曾經於2022年7月起暫停營業，去年9月復活進駐空軍三重一村，而2024夏天，門前隱味一口氣籌備3家分店，台北昆明店、漢口店於8/27開放線上訂位後，9月、10月的將近1萬個位子已被搶訂光，而門前隱味台中舊城店，則預計9/6試營運，開放預約9/20至9/27的平日線上訂位。

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

新開的3家分店以提供inline訂位、現場候位，以及熟客/外國旅客快速通關3種方式營運。而沒訂到位也別太傷心，門前隱味牛肉麵老闆Archer建議，可以在每日的13:00、15:00、17:00、19:00，這四個時段前往新分店，將有機會以掛號過號的方式，依序安排入座。

新分店的菜單裡，牛肉麵分有單點與套餐選項，原味牛肉麵單點價一碗279元，比起總店的351元，將近便宜了2成，還有麻辣牛肉麵則是309元，套餐約為399~489元，另還有小菜、飲品等。而「門前隱味台中店」除了牛肉麵品項之外，還推出台中店才吃得到的限定咖哩飯！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書粉專

台中愛吃牛肉麵的人千萬別錯過，舊城店地點位在台中市中區的大誠街上，老闆Archer特別在官方粉專寫道：「聽說台中沒有好吃的牛肉麵？那台中我來了，我想成為你記憶裡的美好味道。」台中分店將在9/6下午1點13分開放線上預約，在9/14上午11點13分正式開幕。