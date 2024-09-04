辣台味早餐開吃！早安美芝城 x 《沈早俱樂部》打造剝皮辣豬系列早餐

《沈早俱樂部》自2023年品牌上市至今，主打各種有趣的台式元素創意結合口味，自與「全家便利商店」聯名合作後，台灣早餐連鎖品牌「早安美芝城」攜手《沈早俱樂部》，推出全新聯名剝皮辣豬系列早餐，以爽辣帶勁特色，打造創新台味系列早餐。

台灣早餐連鎖品牌「早安美芝城」攜手《沈早俱樂部》，推出全新聯名剝皮辣豬系列早餐。圖片來源｜早安美芝城

擁有58萬綜合訂閱數陪沈團的「沈」，頻道以分享臺灣城市的傳統市場跟夜市為主，於2023年推出「24小時都能吃早餐」的早餐品牌《沈早俱樂部》，首發商品為「飽正讚吐司」、「真有料蛋餅」，推出即創造網路熱賣與口碑延燒，開賣首月至今全系列產品即突破數十萬份以上銷量。

台灣早餐連鎖品牌早安美芝城攜手《沈早俱樂部》，推出全新聯名剝皮辣豬系列早餐，即日起將於全台早安美芝城限定門市正式販售，用正港台式早餐店滿足上班族早餐快樂吃飽的需求。

全台早安美芝城開賣

剝皮辣椒打造台味系列早餐

《沈早俱樂部》自2023年品牌上市至今，主打各種有趣的台式元素創意結合的口味，如網友最愛的熱炒鹹豬肉蛋餅，將台式熱炒夾入蛋餅中，創造出獨特的新蛋餅風潮。這次再度挑選出『獨具台味的剝皮辣椒』，與美芝城攜手玩出新創意。

《沈早俱樂部》創辦人沈表示，她超級喜歡早安美芝城的「蛋沙拉佛卡夏」，這次《沈早俱樂部》能夠與台灣早餐連鎖品牌早安美芝城攜手聯名合作是品牌全新的里程碑，這次聯名可以說是達成她開早餐店的夢想圓夢計劃！

剝皮辣豬蛋堡。圖片來源｜早安美芝城

甘甜微辣剝皮辣椒 結合新鮮豬絞肉

銅板價享5款「剝皮辣豬系列早餐」

早安美芝城x沈早俱樂部聯名新品「剝皮辣豬系列早餐」中所主打的「剝皮辣豬漢堡排」，為雙方團隊耗時近一年時間所研發的。「剝皮辣豬漢堡排」是特選台灣豬肉原塊前腿肉，肥瘦適中，調以甘甜微辣剝皮辣椒與脆瓜輔成的脆甜口感，辣度適中、脆甜留香，同時運用獨家拍打製法讓新鮮豬絞肉緊密結合，可以讓絞肉可以緩慢吸收剝皮辣椒湯汁，每一口都是獨特風味的湯汁鎖在漢堡肉餡內。

「剝皮辣豬系列早餐」一口氣推出五款餐點；第一款「剝皮辣豬蛋堡」以漢堡麥香襯托紥實餡料「剝皮辣豬漢堡排」與牧場履歷洗選的蛋香四溢，適合「澱粉主義」的消費者；第二款為「剝皮辣豬蛋吐司」以高溫煎製完美鎖住肉汁精華，搭配滑嫩的蛋香，一口咬下鹹甜有致，瞬間充滿元氣。

剝皮辣豬蛋餅。圖片來源｜早安美芝城

美蔬綠剝皮辣豬堡。圖片來源｜早安美芝城

早餐必點百搭：蛋餅款

還有美蔬綠替代麵包

第三款則是早餐必點百搭的「蛋餅」，將剝皮辣豬漢堡排做為蛋餅的食材料理，如同台式熱炒一樣，讓人一口接一口欲罷不能；除此之外，同時還推出期間限定店鋪的「美蔬綠剝皮辣豬堡」，以新鮮蔬菜替代麵包，使用的奶油萵苣鮮甜爽脆，更能突顯剝皮辣豬漢堡排的甘甜爽辣，每一口都貝有層次感，適合想吃得健康又吃得飽的消費者。

而首次更特別推出為早晨趕時間的族群提供便捷的選擇「剝皮辣豬厚蛋三明治」一早吃飽，療癒身心。

而每款新品現點現煎，透過高溫煎製讓肉汁精華牢牢鎖進漢堡排中，讓每一口都充滿驚喜，爽口帶勁，同時每款餐點皆是銅板價即能享受的美味，即日起全台早安美芝城限定門市即可享用的剝皮辣豬漢堡排甜辣滋味。

早安美芝城x沈早俱樂部聯名商品資訊

剝皮辣豬蛋堡$60/份

剝皮辣豬蛋吐司$60/份

剝皮辣豬蛋餅$55/份

美蔬綠剝皮辣豬$70/份

於全台美芝城指定門市販售：https://reurl.cc/5ve5bR

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301727