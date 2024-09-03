滅火了！老字號蒙古烤肉吃到飽「唐宮」新價格上路　邊緣人哭哭：有單身税

漲價了！超人氣蒙古烤肉吃到飽「唐宮」自回歸開幕後即吸引大批饕客探店，訂位更是排滿滿、一位難求。而唐宮於9月起調整收費，依用餐時段分別漲62-102元不等，還有網友發現有「單身税」無奈嘆「邊緣不友善」、「滅火了！」。

圖／摘自Google地圖（網友music golden分享）

難訂位的台北老字號吃到飽「唐宮蒙古烤肉」重新開幕後話題不斷，不論是想懷舊還是嘗鮮的人都蜂擁而至，線上訂位系統更顯示9月皆已滿，只能候補。而自9月份開始，唐宮調整了用餐價格，「蒙古烤肉＋酸菜白肉鍋雙享」平日週一至五午餐由試營運的558元調到660元；晚餐和假日全天則由698元調至760元。另，晚餐與假日若僅吃蒙古烤肉則調為660元（以上皆須另+10%服務費）。

圖／摘自Google地圖（網友music golden分享）

圖／摘自Google地圖（網友music golden分享）

而調整部分還有一項「一人用餐需加200元開鍋費」，讓看到的網友直呼是單身稅、對邊緣人不友善。不少人看到調價後表示「回不去了」、「好嚇人的價格」，同時也有人希望新價格能勸退一些人潮。