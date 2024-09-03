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頂鮮台南擔仔麵慶祝25周年「3好禮1次看」！整桌88折、免費吃脆皮雞

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書

生日快樂！為慶祝25周年，「頂鮮台南擔仔麵」即日起至9月30日推出三重優惠活動，回饋廣大顧客的支持與厚愛。作為一家以活海鮮料理聞名的餐廳，頂鮮不僅以其新鮮美味著稱，還曾榮獲「2023年經濟部當代台菜十大年度餐廳」的殊榮。這次的優惠活動，將帶給顧客們前所未有的驚喜與感動。

圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
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首先，頂鮮推出「感恩禮」，特別為老顧客準備。凡在活動期間內用餐，主動出示過往用餐照片（無論是實體、數位或社群平台發文照片），即可享受88折優惠，限2桌（含）以下，並需另加收10%服務費。這項優惠旨在感謝顧客多年來的支持與厚愛，讓大家在熟悉的味道中回味美好時光。

圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
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第二重優惠是「好康禮」，針對所有持有身分證字號有2或5的顧客，頂鮮推出處女蟳加購優惠價999元的活動。這次特別加購的處女蟳，以其飽滿豐厚的蟳膏與新鮮蟹肉著稱，每人消費滿800元即可享受該優惠，每人限加購1隻，且需於2天前預訂。

圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
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圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
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最後一重是「分享禮」，顧客只需在臉書上分享指定貼文，即有機會免費品嚐頂鮮的招牌龍江脆皮雞（價值1480元）。三重好禮活動詳情請參考官網公告或洽店內工作人員，更多驚喜優惠體驗趕快訂位，搶先體驗頂鮮的美味與好康吧。

圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書

圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書
圖／取自「頂鮮台南擔仔麵」臉書

頂鮮台南擔仔麵

地址：高雄市苓雅區光華一路249號訂位專線：(07)229-6899。

官網：www.dingxian.com.tw

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