台北6間街邊酒吧推薦！除了Fake Sober，你還去過哪幾家超嗨酒吧？
台北的夜晚總有一種特別的魅力，讓人忍不住想走出家門，享受城市的活力。其中，信義的 Fake Sober 就是許多台北年輕人每到週末必去的夜生活勝地，但其實除了這裡外，在信義區和圓山區的街頭，還有一些很受歡迎的戶外台北酒吧，氣氛輕鬆自在，讓人隨時都能加入派對。是愛玩夜生活的朋友們經常光顧的好去處。無論是想和朋友聊聊天，還是跳舞到天亮，這裡都能讓你感受到台北夜晚的無限可能。
除了Fake Sober，你還去過哪幾家超嗨台北酒吧？
街邊酒吧：台虎喫飲室
位於信義A4的台虎喫飲室，交通相當便利，從市政府捷運站出來轉個彎就能找到。這裡是台虎精釀啤酒愛好者的天堂，提供多款風味各異的精釀啤酒供你選擇。店內裝潢以溫暖的木質調為主，一旁還設有木桌，方便你與朋友輕鬆站著小酌。除了啤酒，店裡也提供少量精緻調酒，以及甜鹹口味多樣的披薩，讓你在享受美酒之餘，也能大快朵頤。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
台虎喫飲室
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
電話： 02 2722 0592
營業時間：週一到週四 17:00–23:30；週五週六 15:00–01:30；週日 15:00–23:30
街邊酒吧：Draft Land
Draft Land位於信義A4，與台虎喫飲室僅隔著一條街。這間酒吧不僅在台北引起熱潮，還曾獲選為2019亞洲50大酒吧，在曼谷、日本和新加坡等地也都有分店。Draft Land以創意調酒著稱，夏天限定的冰沙調酒特別受歡迎，最近還與海尼根合作推出了特調酒款Punch Out。這裡的氛圍輕鬆愉快，特別適合下班後來這裡小酌一杯，享受片刻的放鬆時光。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
Draft Land
地址：台北市信義區松高路19號1樓
營業時間：每日 15:00–00:00 （週五六營業到02:00）
街邊酒吧：Blah blah bar
Blah blah bar位於新光三越A8館的半戶外地下空間，是一間獨具特色的DIY調酒吧。這裡的調酒採以量計價，每1ml僅需0.5元起，提供調酒、風味啤酒和手工可樂等多種選擇，讓你隨心所欲地混搭出獨一無二的飲品。酒吧還與米其林主廚合作推出了兩款精緻漢堡和三款佐酒小食，完美搭配各式調酒風味。戶外區域則不定期邀請DJ演奏各種音樂曲風，讓你在享受美酒的同時，也能隨音樂起舞，感受熱鬧的氛圍。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
Blah blah bar
地址：台北市信義區松高路12號A8-B1
電話：02 2729 0609
營業時間：每日 11:00–00:00（週五六營業到02:00）
街邊酒吧：ENI 放感情
ENI 放感情今年全新開幕，坐落在信義Att4Fun的戶外區，以趣味十足的惡搞版MBTI為主題，推出了屬於 E人和 I人系列創意調酒。16款風格各異的特色調酒，菜單上清楚標示了每款調酒的酒精濃度與成分，雖然是調酒，但這裡的濃度普遍偏高，幾乎都在 10% 以上，適合酒量好的朋友來大醉一場。在這裡，你可以在放鬆的氛圍中享受個性化的飲品體驗，為夜晚增添更多樂趣。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
ENI 放感情
地址：信義ATT4FUN 1F（靠近微風南山這側）
營業時間：日-四11:00-02:00 五-六11:00-03:00
街邊酒吧：HAKU Taipei
除了信義區以外，另一個台北年輕人的夜生活集散地就是圓山了！Haku Taipei是一間充滿日式風情的酒吧，位於圓山花博的集食行樂MAJI MAJI內。每到週末，這裡就成為聚會熱點，DJ的精彩表演吸引了大批人群前來喝酒、跳舞。酒吧提供室內座位，讓你可以和朋友在舒適的環境中聊天放鬆，也有熱鬧的戶外區域，適合喜歡在音樂中盡情舞動的你。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
HAKU Taipei
地址：台北圓山花博公園內 Maji 集食行樂園區
營業時間：週一二公休；週三週四 18:00–01:00；週五18:00–03:00；週六14:00–03:00；週日 14:00–00:00
街邊酒吧：23 Music Room
23 Music Room 位於圓山花博廣場內，是台灣精釀啤酒 23brewing 旗下的派對啤酒複合空間。這裡除了提供各式精釀啤酒，還常邀請DJ來此表演，為場地注入充滿活力的音樂氛圍。此外，23 Music Room還設有OpenDec，給新人DJ一個展示才華的舞台。無論是來這裡品味在地精釀啤酒，還是沉浸在音樂中狂歡，這裡都能讓你感受到與眾不同的派對體驗。
*提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。
23 Music Room
地址：台北市中山區玉門街1號花博公園第18號店
營業時間：每日 19:00–01:00
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