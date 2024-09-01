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吳宗憲牛肉麵台北也能吃到！ 台北「老唐牛肉麵-無聊店」9/2新裝上陣 配方將比照台南老唐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝老唐牛肉麵臉書、老唐牛肉麵無聊店業主照片
圖／翻攝老唐牛肉麵臉書、老唐牛肉麵無聊店業主照片

創立於1967年台南「老唐牛肉麵」原本將結束營業，經綜藝天王吳宗憲耗資千萬接手後，重新裝潢於原址重新開張，並交由兒子鹿希派管理，後續也傳出老唐牛肉麵進駐台北，原來是吳宗憲女兒吳姍儒的台北無聊咖啡店也同步販售這款牛肉麵，今年暑假7月中旬開始進行重新裝條，最新消息得知將於「9月2日」重新營業囉！

圖／翻攝老唐牛肉麵網站
圖／翻攝老唐牛肉麵網站

全盛時期曾有13間分店的台南老唐牛肉麵，是許多學生們的愛店，原本一度將要熄燈，後來由吳宗憲豪擲4000萬元買下該店面，也買下牛肉麵配方，繼續於原址經營，並由兒子打理，同時也讓他保有學生時代的美食回憶。

圖／翻攝老唐牛肉麵網站
圖／翻攝老唐牛肉麵網站

根據《NOWnews》最新報導，台南的老唐牛肉麵於今年開業後，僅賣一味牛肉麵，售價180元，沒多久這款牛肉麵也出現在吳宗憲女兒吳姍儒的台北「無聊咖啡」店裡，今夏7月中該咖啡廳宣布重新裝潢至8月底。

圖／翻攝老唐牛肉麵無聊店業主照片
圖／翻攝老唐牛肉麵無聊店業主照片

經求證店家店員確認，「無聊咖啡」預計於9月2日重新開幕，Google Map上搜尋時，該店址跑出來的是「老唐牛肉麵-無聊店」，而店家更表示，不僅供應原有的咖啡、茶飲和甜點，老唐牛肉麵也會再上線，並且將比照台南老唐的牛肉麵配方，差別在台北店需收服務費用，也等於將比台南店貴上18元能吃到。

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