不能吃辣來尬嘛！台中創意川菜、名字可愛新開店「嘎嘎冒烤鴨」 帶你品味成都美食麻辣風潮

台中餐飲界又掀起一股風潮，這次的主角是位於大業路與大業北路交叉口的【嘎嘎冒烤鴨】，名字實在很可愛。以充滿四川風味的「冒烤鴨」吸引麻辣控的目光，不吃辣的話就點「秘制酸湯魚」清爽酸鮮很是涮嘴，其他還有甜點水果撈、蛋烘糕讓台中的朋友們有機會一嚐來自成都的美食風味。

嘎嘎冒烤鴨 所在位置

大業路上很多特色小吃、餐廳，離豬飛家不遠，常常會在這附近覓食。【嘎嘎冒烤鴨】在水舞生活會館斜對面，也鄰近中興地政事務所。門口設計了有趣的文字，以及一眼就能看到裡面的開放式廚房。

整個餐廳門面用美食圖與文字裝飾，顯得活潑有趣。「冒烤鴨」這個名字吸引大家注意，但此烤鴨吃法跟傳統大不同，也不是火鍋店，是吃法新奇的成都冒菜鍋。

有句話說：「巴適四川，是每一位吃貨的終極夢想。」可見成都美食在饕客心中的地位有多重要！而始于火鍋，忠於冒菜，陷於串串更是一種美食類型的寫照。「冒菜」起源於四川，是一種將各種蔬菜、肉類、海鮮食材浸入特製的麻辣湯汁中燙熟的特色料理。它被稱作「一個人的火鍋」，因為它將火鍋的精髓濃縮在湯中，卻不喝湯只吃料，冒菜的麻辣湯底由多種中藥材、辣椒和花椒熬製而成，麻辣鮮香最令人想念。隨著食材在湯中滾燙片刻，各種香料的味道慢慢滲透進食材中，每一口都能吃到濃郁的川味精髓。

而「冒烤鴨」就是一種創新四川經典冒菜與烤鴨風味的獨特美食，值得一試。

嘎嘎冒烤鴨 環境空間

1F包含座位區、廚房。

店內的空間設計以明亮色系為主，加上開放式廚房、大面積玻璃窗，更顯得通透寬敞。牆上的標語充滿樂趣，看了都不經意為之一笑。這裡有1F與2F的用餐區。開放式廚房可以清楚看到製作過程，乾淨之外又多了份安心感。

2F的空間與座位不少，一開店很迅速1F就滿座，於是就上來2F用餐。

2F寬敞的用餐區，無論是聚餐還是約會，都能輕鬆hold住場面！走上來，你會發現牆上掛著的有趣標語，為空間增添了不少趣味。

「鬧市裡有冒烤鴨，烤鴨一燙春心蕩漾」，都這麼說了，冒烤鴨肯定不能錯過。懸掛在半空中的小包是衛生紙，上頭寫著「巴適的很」，是流傳於中國四川、重慶等地的方言，意思是非常好、好得不能再好的意思。

點餐方式是直接掃描QR code，就會有專人幫你送餐囉。

提供溫熱的茶飲可以自行取用，餐具也自行拿取。

嘎嘎冒烤鴨 菜單

【嘎嘎冒烤鴨】帶來一系列開胃的麻辣美食，將四川經典「冒菜」與主菜「烤鴨、炸雞、嫩牛肉、酥肉、土魠魚」的創意結合，呈現多樣化的菜單選擇。搭配各種小品如梅釀晶凍水果撈、成都蛋烘糕，還有自家熬煮清涼解辣飲品，太適合呼朋引伴一同來享用。

嘎嘎冒烤鴨 土豪鍋 微辣（2人份）NT$668

鍋的大小有單人鍋、土豪鍋兩種，我們點了冒烤鴨土豪鍋，上桌時候實在太霸氣！份量很十足。這絕對是食量大的朋友首選！

跟火鍋截然不同的是，「冒烤鴨」上桌時用厚實的銅盤裝盛已經煮熟的食材，再放在高架上，底下沒有用火，像極了一場美食儀式，方便享用的同時也增添了幾分儀式感。

這道菜如同火鍋般用料非常豐富，因為不需再額外加熱，保留了最初的鮮美。內容物除了主角烤鴨之外，多達了10種以上食材，包含黃金豆、腐竹、丸子、馬鈴薯、金針菇、年糕、蓮藕片、響鈴卷等等，我問老闆到底有多少食材，老闆笑笑的說他也沒有特別計算，總之就是要讓客人吃得飽足。冒菜搭配烤鴨，份量大約將近半隻鴨，真的超霸氣！而且色彩繽紛令人食慾大開。

剁塊的烤鴨省去片皮的繁瑣步驟，霸氣的浸泡在麻辣湯汁裡，依然保留了香嫩外皮與Q彈肉質，與濃郁的麻辣湯底完美融合。

油條、寬冬粉已經吸飽了湯汁，如果你歡夠味的麻辣香氣，請大口吃它，油條吸飽了麻辣湯汁咬下去會噴汁，超開胃。

碗的設計也有小巧思，這個濾網是讓客人過濾辣油使用的，因為正統冒菜又油又辣又鹹是不喝湯的喔，當然這裡的口味已經調整成台灣人喜愛喝湯的風味了。

秘制酸湯魚 嘎豬 (單人鍋) NT$338

不吃辣的朋友還有「酸湯魚」可以選擇！酸湯魚是一道別具風味的經典菜，通常是融合了麻、辣、酸、鮮、甘五味俱全，這裡的不辣。帶有鮮明的酸香，配上烏鱧魚片，每一口都能刺激味蕾。無論是魚片的滑嫩口感，還是湯底的酸爽滋味，酸湯魚都能讓人回味無窮。

加入了多樣食材，像是豬肉片、腐竹、豆芽菜、魚丸、豬肉丸、高麗菜、寬冬粉，整體份量很飽足。

太古里鬼酥肉 NT$98

鬼酥肉是一道經典的川味小吃，現炸酥脆的口感和濃郁麻香的特調辣粉，風味十足。肉條經過秘製醬料醃製入味，再裹上特製麵糊，外層炸至金黃酥脆。每一口都能感受到外酥裡嫩的口感，尤其獨家的辣粉，微辣又涮嘴。這道菜不僅適合作為下酒菜，也能成為餐桌上的亮點，讓人忍不住一口接一口。

十三香豆腐腦 NT$68

這道是鹹豆花的概念（笑），以其滑順的口感和層次豐富的香料味道令人印象深刻。細膩絲滑的豆腐腦為基底，搭配經過十三種香料精心調配而成的醬汁、香料粉，香氣撲鼻，滋味獨特。豆腐腦入口即化，柔滑細膩，口感香氣奔放，帶有些微辣感，完美平衡了豆腐腦的清淡與濃香的對比。

梅釀晶凍水果撈 NT$98

這道甜點選用多種水果，如小番茄、藍莓、柳橙等，與清涼的晶凍一同搭配。晶凍與醬汁採用了精釀的梅子汁製成，帶有一絲微酸，與水果的甜味相得益彰。

成都蛋烘糕 NT$50

「蛋烘糕」源自成都街頭的傳統小吃，擁有濃厚的地方特色，在這裡也吃到囉！以麵糊為基底，在特製的小鍋中小火煎成圓形的薄餅，煎至表面金黃酥脆，中間擠上奶油餡料，外酥脆內軟嫩。

自製飲品飲品的名字很有趣：神仙果清涼茶、青梅仙楂漱口水，是店家自製熬煮的，在濃郁的冒菜鍋洗禮後，用清爽的冰涼飲品來解膩真的巴適的很（笑）。

【嘎嘎冒烤鴨】以其獨特的口味和創新的料理方式，讓台中的麻辣迷們有了新的選擇。這裡不僅僅是享受麻辣美食的好去處，更是一次味蕾的冒險旅程。如果你是一個麻辣愛好者，這裡值得嘗試。約上三五好友，來「嘎嘎冒烤鴨」感受一下這股來自四川的美食風潮吧！

地址：台中市西區大業路32號

電話：04-23108852

營業時間：週一到週五17:00–01:00、週六週日11:00-15:00\17:00-01:00

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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