開學有好康！9月必追「開學季美食優惠」憑證享王品美食折扣、肯德基1元蛋撻、手搖飲買一送一再加好料

一掃開學憂鬱，迎接好心情！ 餐飲業者超懂孩子開學、爸媽開心，為大人與小孩們準備一波「開學季美食優惠」，不僅有外送消暑優惠、憑學生證或著學生制服拿好康，以及王品旗下多達25品牌，齊推教師證與學生多重折扣優惠，麥當勞有夏日券加1元多一件、肯德基也有1元蛋撻優惠，快追起來吧！

●肯德基

圖／肯德基

肯德基開學季送上7款「買1送1」優惠，即日起至9月3日爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福

另外，選用「官網預訂快取」或「手機掃碼店內QR code點餐」，即日起還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。

●麥當勞

麥當勞新推出「夏季優惠券」，提供多種優惠方案。圖／麥當勞提供

麥當勞2024即日起至9/17期間推出「夏季優惠券」活動，「加1元多1件」專區，包括大薯、６塊麥克鷄塊、薯餅等人氣品項，此外，還有多項飲品推出「買一送一」優惠，包括中杯可口可樂、蜂蜜紅茶、中杯檸檬風味紅茶、經典美式咖啡和經典那堤，更多活動詳情請參。

●王品集團

圖／王品集團提供

王品集團為迎接開學季，推出一系列優惠活動。從9月2日至10月4日的平日，集團旗下25個品牌，包括牛排、鐵板燒、火鍋、燒肉等餐廳，提供教職員及學生特別優惠。凡持教職員證或學生證消費滿1,500元，即可享150元折扣。此外，顧客若出示全家福照片或朋友合照，消費達1,200元也能獲得100元折扣。

圖／王品集團提供

．9/1~9/30，「夏慕尼」用餐任一人手機號碼有8，消費任兩客套餐款待松露鮑魚一份。

．9/1~9/30，「嚮辣」平日(周一到周五)11:30-16:00，及晚間8點後，憑學生證、員工證及名片，至門店點任一套餐，開鍋享單人88折。

．即起至9/30平常日，「hot 7鐵板燒」學生憑本人學生證可享單客套餐9折優惠，每張學生證可折抵一客。

．9/1~10/13，「品田牧場」學生憑證或穿著校服內用任一套餐，即可獲贈季節聖代一份。

．9/1~10/15，「藝奇」憑活動畫面消費任2客套餐，贈天使紅蝦佐柚子鹽一份。

．9/1~11/30，「西堤牛排」消費3客經典套餐，享+1元優惠加購醬烤和牛肋骨一份。

●外送平台消暑優惠

多家飲料業者把握開學季，與Uber Eats、foodomo等外送平台推出消暑優惠，手搖控們把握開喝~

．「星巴克」

即日起至9/6的每週三至五，於foodomo外送平台有指定飲品「買一送一」好友分享，有特大杯「美式」兩杯優惠價125元、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元。

．「康青龍」

即日起至9/10，Uber Eats全用戶點購康青龍可享金蘋百香、粉紅佳人、桑葚香檸都「買一送一」，大推清爽果茶消暑開喝！​而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。

圖／康青龍提供

．「珍煮丹」

即日起至9/10，在外送平台Uber Eats爽喝珍煮丹指定品項「同品項買一送一」優惠，依各分店實際推出，包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都有機會喝到。

．「得正」

即日起至9/10，Uber Eats點購得正「輕烏龍(L)買一送一」；Uber One還獨享「檸檬春烏龍(L)買一送一」。

．「春陽茶事」

即日起至9/10，春陽茶事也祭出2大飲品買1送」，品項有「甜杏凍烏龍」、「蜜桃紅茶」，透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價升級大杯。

●大苑子

圖／大苑子提供

大苑子迎接開學季，即日起至8/31連續4天，大苑子全台門市憑學生證或穿學生制服消費，可享「布丁奶茶大杯2杯89元」；大苑子APP會員還有專屬「荔枝艾波2杯149元」優惠券可領(限量1萬張)。

●五桐號

圖／五桐號提供

五桐號現正聯名超夯的吉伊卡哇，同步歡慶芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品上市，即日起至9/15，消費任一飲品即可「免費加料」(綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍)，每杯飲品限加乙份。

●顏太煮奶茶

圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮奶茶主打點「太煮淬茶系列」免費加料活動，像是琥珀珍珠、QQ粉條、百年仙草凍等，幫大家開學後也能省荷包擁有小確幸。

●玉津

圖／玉津提供

玉津於即日起至9/6，只要購買「滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙」任一款飲品，就能享第二杯半價優惠。