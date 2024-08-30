被轉光了？！ 藏壽司突發公告「吉伊卡哇扭蛋」活動提前20天結束

大受好評！日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」與藏壽司首次合作，推出18款限定扭蛋，吸引粉絲瘋狂消費。不過，藏壽司今早(8/30)突然宣布，原訂舉辦到9/22結束的吉伊卡哇扭蛋活動，但因大受好評，「預計提前於9/2結束，深表歉意，敬請見諒」！

藏壽司限時推出「吉伊卡哇扭蛋」，共計有18款。圖／藏壽司提供

藏壽司稍早透於臉書粉專發文，感謝大家對吉伊卡哇扭蛋的熱情支持，原預訂活動舉行至9/22結束，因為大受好評，宣布預計提前於9/2結束，同時說明，自9/2起參加投盤抽扭蛋活動時，「會抽到『吉伊卡哇』或『壽司寵物』扭蛋，敬請各位藏友們把握機會」。

同時提醒，自9/2起，也可從「藏壽司官方網站」的最新消息中，查詢扭蛋使用情形。